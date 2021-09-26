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屏中「鑿光講堂」開講 學長協助學弟跨過城鄉落差

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東高中9月舉辦線上「鑿光講堂」，邀請應屆考上高醫醫學、台大、清大等9名學長們分享高中的學習方法，藉由學長傳承獨家心法，帶領學弟走過高中三年，協助學弟們找回學習自主性。圖／屏東高中提供
屏東高中9月舉辦線上「鑿光講堂」，邀請應屆考上高醫醫學、台大、清大等9名學長們分享高中的學習方法，藉由學長傳承獨家心法，帶領學弟走過高中三年，協助學弟們找回學習自主性。圖／屏東高中提供

屏東高中9月舉辦線上「鑿光講堂」，邀請應屆考上高醫醫學、台大、清大等9名學長們分享高中的學習方法，藉由學長傳承獨家心法，帶領學弟走過高中三年，協助學弟們找回學習自主性。

屏東高中今年度特殊選才榜單表現亮眼，有14名同學考上頂大、中字輩大學，學校輔導室發現，陪伴學生過程中，屏中許多優秀孩子來自偏鄉、部落、新住民或經濟弱勢家庭，其實學生們的潛力無窮，但往往花更多力氣彌補城鄉適應落差。

屏東高中指出，從高一紮根，除推動數學、國語文領頭羊班外，推動「鑿光講堂」，邀請這批優秀學長現身說法，分享自身成功經驗，協助在校學生步上軌道、找回學習自主性。

新住民家庭的潘盈展，當年以5B成績進入屏中，三年後他以政大「政星計畫」考上政大資訊科學系。潘盈展在講座中說，在屏中遇到許多暗中幫忙他的師長，讓他很感動，也有力量不斷往前。

以「台大希望入學」考上台大中文系的鄧力丰，來自低收入戶家庭，升高三暑假遭逢父親過世，喪親之痛並未擊垮他，努力拚上台大，屏中為他申請許多獎助學金，做他高中三年的堅強後盾。

「鑿光講堂報名兩場，老師和學長都很熱心回答我的問題，收穫滿滿」，高一數理資優班的王靖善說，參與講座感受到屏中友善溫暖的氛圍。

「很棒的分享，有計畫、有策略、有方法，也有執行力」，學生家長也上線旁聽，對學長的學習態度深表贊同。

「屏中的校友，就是最大的資產，很開心看到學長願意回來指導學弟，形成善的循環」，屏中校長陳國祥說，他參與線上講座，第一線了解學生需求，「屏中作為屏東地區的指標學校，有責任也有義務，幫忙家長把孩子帶上來」，學校共同陪伴學生們築夢揚才。

屏東高中110年度特殊選才榜單表現亮眼，有14名同學考上頂大、中字輩大學，學生們感謝師長們的一路相伴。記者劉星君／攝影
屏東高中110年度特殊選才榜單表現亮眼，有14名同學考上頂大、中字輩大學，學生們感謝師長們的一路相伴。記者劉星君／攝影

屏東 台大 政大

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