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高雄科工館「淼垚众-水保60巡迴展」 把水土人都照顧好

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
行政院農委會與科工館舉辦「淼（ㄇㄧㄠˇ）垚（ㄧㄠˊ）众（ㄓㄨㄥˋ）-水保60巡迴展」。圖／科工館提供
行政院農委會與科工館舉辦「淼（ㄇㄧㄠˇ）垚（ㄧㄠˊ）众（ㄓㄨㄥˋ）-水保60巡迴展」。圖／科工館提供

行政院農委會與國立科學工藝博物館即日起至11月20日，在科工館6F舉行「淼（ㄇㄧㄠˇ）垚（ㄧㄠˊ）众（ㄓㄨㄥˋ）-水保60巡迴展」，展現台灣水土保持歷史演進與現今工作的連結性。小朋友覺得這個展覽名稱很奇怪，導覽員說，意思就是很多水、很多土，是很多人必須關心的事。

科工館表示，這次展覽以「水土保持」、「防災監測」、「農村再生」等業務為核心，勾勒出「國土守護人」、「坡地保育人」、「防災科技人」、「農村自己人」四組「水土人」概念。現場有8項互動展示，讓展覽寓教於樂，並搭配展期間安排學習工作坊、現地參訪、水土保持行動劇等活動，讓民眾近距離接觸水土保持、土石流防災監測及農村再生領域的議題，進而理解在這片土地上，你我都是「水土人」。

不少民眾對展覽名稱「淼垚众」很感興趣。主辦單位表示，展覽名稱看似難懂，意思卻非常簡單，就是所關心的除了「多水」、「多土」的事，最重要關心的就是「眾人」安全的事。透過水、土、人的疊加字，展現整個展覽的核心精神，把許多的水、許多的土、許多的人照顧好，就是農委會水土保持局的核心工作與目標。

水土保持局長李鎮洋表示，展覽現場可體驗到許多水土保持與農村再生的有趣互動，所有內容皆透過豐富的視覺圖像轉化，以好玩的互動設計，讓觀展民眾可以從遊戲中輕鬆的理解水土保持的工作內容。期盼透過與民眾的交流，推動台灣水土保持教育，認識「水土保持」重要性，大家一起維護台灣山坡地的永續環境。

「淼垚众-水保60巡迴展」展現台灣水土保持歷史演進與現今工作的連結性。圖／科工館提供
「淼垚众-水保60巡迴展」展現台灣水土保持歷史演進與現今工作的連結性。圖／科工館提供
「淼垚众-水保60巡迴展」展現台灣水土保持歷史演進與現今工作的連結性。圖／科工館提供
「淼垚众-水保60巡迴展」展現台灣水土保持歷史演進與現今工作的連結性。圖／科工館提供
行政院農委會與科工館舉辦「淼（ㄇㄧㄠˇ）垚（ㄧㄠˊ）众（ㄓㄨㄥˋ）-水保60巡迴展」。圖／科工館提供
行政院農委會與科工館舉辦「淼（ㄇㄧㄠˇ）垚（ㄧㄠˊ）众（ㄓㄨㄥˋ）-水保60巡迴展」。圖／科工館提供

農村再生 農委會

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