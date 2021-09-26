【專家之眼】學生做白工？乾脆廢了學習歷程吧！

這兩天媒體報導最驚人的消息，莫過於118所高中職上傳的部分學習歷程檔案，因教育部委外廠商的疏忽而遺失。

由於學習歷程檔案將做為升大學的評審資料，一旦遺失，就跟考卷遺失一樣，必然影響評審的公平性。家長和學生們最在意的，實為公平與否。雖然遺失的檔案僅限於今年九月中上旬上傳的內容，可是如果恰好是某些學生最得意的記錄，又很不巧地沒有任何備份，要如何補救？難不成要學生重做？那額外花費的時間與精力，可以申請國賠嗎？

據報導，廠商正在想方設法把資料救回來，如果成功當然萬事大吉，可是，教育部敢保證以後都不會出錯嗎？儘管損毀的只是一小部分，卻也宣告了教育部的信用破產。因為，大家更容易因此而懷疑，那些辛辛苦苦整理的檔案，到時能否毫髮無傷地呈現在審查的教師面前。

所謂學習歷程檔案的建置，其實等於把行之有年的大學入學備審資料，強迫學生從高一開始，就陸續統一上傳到教育部的平台。美其名是可提早準備，但卻有更多的弊端或風險。

第一，高中職學生總數大約180萬，所有資料集中在一起，難保不會外洩或損毀，這次出事就證明了風險極高。

第二，學生的負擔加重、程度下降。過去大部分學生在學測之後才準備審查資料，又由於各校系的要求不同，勢必有所篩選；108課綱實施後，孩子等於天天都在煩惱要準備什麼，無形中剝奪了學習基礎課程的時間。

第三，助長華而不實的歪風。為了讓審查委員看到自己優秀的一面，總會盡力粉飾、包裝自己。加上我國沒有像韓國一樣，規定萬一發現造假，幫忙背書的老師也要受罰，檔案就難免三分真、七分假，可信度不高，也等於變相鼓勵孩子膨脹自己。無怪乎曾有高中生在公共政策平台提案廢除學習歷程檔案，因為他身邊的同學們都在忙著吹噓、包裝。

第四，浪費時間做白工。大多數的孩子都是一邊學習一邊摸索自己的性向與志趣，到高三才確認方向的比比皆是，假使改變志願，則之前上傳的東西形同作廢，何況大學教授也不可能一一檢視。

猶記得教育改革進入體制內後，教育部提出一個非常動聽的口號：鬆綁。可是它後來的許多作為，卻是越鬆越綁。像學習歷程檔案的上傳，就是典型的中央集權。連中小學教師的人事差勤、課程規劃，也要集中管理，搞得天怒人怨。民主政治不是強調由下而上嗎？為何要事事由上而下，吃力不討好？頗令人費解。

本以為學習歷程檔案攸關升學，茲事體大，教育部必然戒慎恐懼，極度小心呵護這個平台，詎料竟出了這麼大的烏龍，就算部長下台也無力回天，不如乾脆廢了學習歷程檔案，一勞永逸，皆大歡喜。

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