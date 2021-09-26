境外新聘教研人員家屬可入境了 9月28日開放造冊
教育部8月開放部分新聘教師來台，包括教育部玉山學者等四類人選；本周進一步宣布開放他們的家屬入境，包括配偶、未成年子女和須照顧的身障子女，9月28日上午10時起可在「境外教研人員及學生來台資訊系統」造冊提報名單。
教育部9月24日發函各大專校院，信中描述國內新冠肺炎疫情已經趨緩，已陸續開放國人的外籍配偶和子女入境；因此，教育部開放可來台的新聘教研人員的家屬入境，包括玉山學者、科技部哥倫布和愛因斯坦學者、推動雙語國家相關計畫的教師與學者、經政府核可的外籍教師和研究人員。入境前要先上系統提報名單，並上傳指定資料。
教育部高教司說，上述家屬入台後一律檢疫14天，若有重度高風險國家旅遊史，一律入住集中檢疫所，其餘則可選擇住防疫旅館，或自費入住集中檢疫所。完成檢疫後要進行PCR檢測，確認為陰性才可出關。入住檢疫所費用為每人每天1500元，請各校先墊付費用，繳交給衛福部。
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