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學習歷程檔案遺失誰負責？ 教育部上午10時30分記者會

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
近日2萬5210件高中學習歷程檔案上傳後遺失，教育部今天舉行記者會說明細節。本報資料照片
近日2萬5210件高中學習歷程檔案上傳後遺失，教育部今天舉行記者會說明細節。本報資料照片

教育部昨天證實，2萬5210件高中學習歷程檔案上傳後遺失，都是今年9月5日到9月22日期間上傳的資料。有81校、7854名學生受影響。出問題的是暨南大學受國教署委託建置的學習歷程公版模組系統，教育部主任秘書廖興國、國教署長彭富源與暨大教授洪政欣，將於今天上午10時30分的線上記者會說明細節。

教育部表示，暨大配合資通安全管理法的規定進行「向上集中」，逐步搬移到新機房內的虛擬主機VM；團隊在系統搬移到新機房運作十多天後，因系統更新而重新開機，發現其中少數VM的硬碟設定失誤，造成部分檔案無法連結。

教育部國教署說，已清查各相關設備，避免相關錯誤造成影響；另為防類此風險再次發生，即日起加強資訊人員每日雙人檢視備份狀況；同時再強化多重備份機制（同機房、異地），增加資料保護強韌度。後續並將依契約規定，追究廠商責任。

據本報了解，目前暨南大學教授洪政欣已請辭；教育部本部是否有人請辭負責，至今尚無消息。

立委萬美玲表示，有關單位昨天釋出的受影響學校名單中，恐有漏網之魚，像桃園市陽明高中至少有90人受影響、武陵高中也傳出災情。教育部也疑似怠慢處理，據她了解，約三天前國教署發函各校，要學生暫緩上傳，但教育部直到昨天被媒體揭露，才出面說明與道歉。

教育部 桃園

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