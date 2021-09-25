「第六屆台積電青年築夢計畫」 築夢工作坊登場

「第六屆台積電青年築夢計畫」築夢工作坊，上午在交通部集思國際會議中心舉行。講師以永續發展目標（SDGs）為主題，從夢想為出發點，針對聯合國提出 17 項永續目標，提出創意解方改善現有環境、社會問題。

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2021台積電青年築夢計畫，今年祭出總獎金300萬元，更首度將競賽擴增至全國規模。除了個人夢想、公益服務、文化交流與其他類型的「公開組」外，「專題組」將以聯合國SDGs 目標為題，鼓勵青年關注永續議題，只要符合 17 項核心目標，皆可做為專題。

台積電文教基金會自2016年創辦「台積電青年築夢計畫」，5年來共有500組脫穎而出的35組學生團隊，在地方創生、偏鄉教育、環保生態、原住民文化等多元領域發光發熱。 「第六屆台積電青年築夢計畫」築夢工作坊，台積公司企業永續部經理張麗絨發表演講。記者林俊良／攝影 「第六屆台積電青年築夢計畫」築夢工作坊，台積公司企業永續部經理張麗絨發表演講。記者林俊良／攝影 「第六屆台積電青年築夢計畫」築夢工作坊，台積公司企業永續部經理張麗絨發表演講。記者林俊良／攝影 「第六屆台積電青年築夢計畫」築夢工作坊，天下雜誌未來事業部數位營運主任高偉倫演講。記者林俊良／攝影 「第六屆台積電青年築夢計畫」築夢工作坊今天舉行，學生踴躍參與討論互動。記者林俊良／攝影

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