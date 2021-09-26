國文英文頂尖、數學歷史卻超爛？名校自閉生破解不死背關鍵

每個孩童都有擅長與不擅長的科目，特別是一些身心狀況比較特殊的人，好壞更可能呈現極端狀況。最近就有日本ASD（自閉症）者，分享當初如何跨過障礙，提昇自己的學業成績。

本身是高機能自閉症加上複雜型PTSD(創傷後壓力症候群)，名校早稻田大學畢業的日本作家宇樹義子，近日在媒體「LITALICO発達ナビ」撰文，表示她因為ASD的關係，善於理解、語言分析，但不擅長記憶與計算的科目，因此讓她在國文、英文表現出色，但在數學和歷史方面卻不盡理想。例如她在小學時，曾經創下國文拿到全學年第一，數學卻是全學年墊底的極端成績。

然而她後來發現，其實有些科目，不需要特別死背。像是令她苦惱的歷史科，其實可以用故事的方法去學習。而在用「理解」的方式學到各項歷史事件之後，很快地燃起了她學習歷史的興趣，結果曾經讓她痛苦萬分的歷史，如今卻感受到了其科目的魅力所在。

另外她也說明，英文同樣不是要靠死背的科目，而是可以透過理解來記憶。比方說，英文「pa」字頭的東西，常常用來形容類似「張開雙手」的狀況，後來更引伸有人類手藝的意思，在知道這個前提後，就能記住「pat（拍）」、「paw（抓捏或用力拍打）」、「pattern（圖案）」、「paste（黏貼）」等等pa開頭的單字。

宇樹回想，當初她瞭解英文規律後，甚至連翻字典都覺得津津有味。因此她認為，要讓小孩子在學科上有表現，首先得激起他們的興趣，如此一來，他們自然就會埋首在知識當中，把艱深的學科，不知不覺地牢牢記住。

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