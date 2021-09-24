退休教師彭美智任志工20載仍堅守崗位 獲竹縣表揚

新竹縣2021年教師表揚大會今在新竹縣府大禮堂舉行，共表揚510位優良教師，其中新湖國小退休教師彭美智，退休20年至今，樂當五龍國小藍染志工，嘉惠師生融入美感素養，熱心教育，充分展現退而不休精神，今年榮獲教育奉獻獎。

榮獲教育奉獻獎的新湖國小退休教師彭美智，退休已屆20年，至今依然擔任縣內指導語文競賽客語演說組指導員，發展客家文化教育有卓著功效，並擔任五龍國小藍染志工，熱心教育嘉惠師生融入美感素養。

彭美智說，她在退休前，告訴同仁她退休了也不會退出教育界，教育已是她的興趣，因此她在學校裡不斷推廣客語及客家文化，從指導學生參加國語演講比賽到本土語文演講比賽，退休後也希望繼續教導客語，於是在原服務學校擔任客語教學志工，接著加入新竹縣國教輔導團認識了輔導團副召集人也是五龍國小的校長廖志崑，成為她轉任藍染志工的開端。

彭美智提到，由於五龍國小藍染教室，會開放給其他學校報名藍染課程，需要人手協助，她便欣然接受廖校長邀請，加入協助藍染教學志工，讓她開始接觸客家藍染至今，藍染讓她對美感更加敏銳，也感受到不一樣的服務榮耀。

重視推廣客語的楊文科就非常讚賞彭美智退而不休的精神，退休後仍作育英才，大讚足為典範，令人敬佩；楊文科表示，新竹縣對教育的投資是絕不手軟，再苦也不能苦孩子，再窮也不能窮教育，縣府預算編列43%，投資在教育上，學區畫分、興建學校等，硬體上加大投資。

教育處說，今年表揚大會，表揚教育部教育奉獻獎2名（新湖國中退休教師彭美智老師、竹東國中退休老師葉國熢老師）、教育部師鐸獎2名、教育部師鐸推薦獎1名、特殊優良教師38名、服務屆滿40年教師6名、屆滿30年教師72名、屆滿20年教師265名、屆滿10年教師107名、公私立教保服務績優人員7名、終身教育優良教師10名。

師鐸獎得主校長柯幸宜、教師劉松源；教育奉獻獎教師彭美智及教師葉國熢、服務屆滿40年資深優良教師校長范瑞祝、校長陳智華、校長黃增新、校長葉瑞珠，將於27日接受蔡英文總統公開表揚。

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