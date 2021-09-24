高三學習歷程檔案上傳日卡統測挨批 教部：將研擬配套

明年將迎來首批新課綱畢業生，學習歷程檔案將是升學重頭戲，全國教師工會總聯合會（全教總）指出，無論是普通高中，或是技術型高中，教育部規範學校上傳中央學習資料庫的時間，竟統一訂於四月中下旬截止，恐衝擊技高生準備五月統測。教育部表示，將協同國教署召開會議，在顧及學生權益及家長需求下，研擬適切方案與配套措施。

大學與四技二專升學管道不同，大學學測是一月考，統測是五月考，根據教育部規畫，普高學生在四月初公布第一階段篩選結果後，4月26日上傳學習歷程檔案至中央資料庫，技高也跟隨在同日上傳學習歷程檔案，但隔不到一周，技高生就要面臨統測。全教總表示，反觀普高生可以等考試完專心處理學習檔案，技高卻同時要準備大考與學習歷程檔案。

全教總今召開記者會，立委張廖萬堅、林奕華出席聲援。全教總理事長侯俊良表示，技高學生有五成以上都是透過甄選管道升學，學習歷程檔案將是重點，未料教育部將普高、技高學習檔案上傳時間也統一，導致技高生的上傳時間可能會與統測準備時間重疊，影響技高生升學權益。他也提到，普高一月學測結束後，甚至到三月底一階放榜後都有時間可上傳，若讓普高、技高時程，無疑是「輕技高、重普高」。

教育部表示，有關111學年度技專校院考招日程，技專校院招生策略委員會於今年1月2日、2月3日、3月23日與考招單位、技高、技專校院、家長團體、教師團體等不同單位徵詢及討論，另顧及高中職考生跨考一般大學的權益，今年7月1日及9月9日提報該會常務會議通過。

教育部說，為了讓每位學生都能使用學習歷程檔案用於升學，此事涉及高中職學生升學權益、基層現場行政作業負擔，以及招生作業風險管控等因素，將協同國教署召開會議，並蒐整學校現場實務意見，在顧及學生權益及家長需求下，研擬適切方案與配套措施。

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