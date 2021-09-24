屏東縣教師表揚 全中運五金體操林岑寧獲頒優秀教練

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣競技體操教練林岑寧（右）獲頒今年屏東縣優秀教練，她感謝一路拉拔她的教練劉安鈞（左）。圖／林岑寧提供
屏東縣競技體操教練林岑寧（右）獲頒今年屏東縣優秀教練，她感謝一路拉拔她的教練劉安鈞（左）。圖／林岑寧提供

屏東縣政府今舉行教師節表揚大會暨體育有功人員表揚，屏東縣競技體操教練25歲林岑寧獲頒今年優秀教練獎，林岑寧曾是競技體操選手，她曾在全中運曾拿下五面金牌，選手成為教練，她才發現當教練不容易，她也是選手們心中的「大姐」，亦師亦友，陪伴選手成長。

25歲林岑寧，從6歲就開始練體操，拿下103年全中運競技體操五面金牌，今年獲屏東縣優秀教練獎肯定，她從小就在屏東練習、就學，成為教練後，她坦言一開始有點不適應，因為有些選手們是小時候一起練習長大，她扮演亦師亦友的角色。

林岑寧擔任教練4年，她說，以前當選手時以為教練很輕鬆，跟選手說要做什麼、練習時做好保護，如今成為教練，才發現教練扮演重要角色，要幫助選手們突破瓶頸，思考為什麼這項動作，選手做不起來，要不斷找出新的練習模式，調整教學。

林岑寧以鼓勵代替責罵，鼓勵選手們，也希望選手們遇到困難，可以說出口，彼此相處沒有距離。她也曾面臨叛逆期，控制體重無法達成目標，自己面對的是不斷的惡性循環，她也跟選手們分享，降體重不是為教練，是為了自己，為了比賽的努力。

今年東京奧運，台灣選手表現亮眼，也激勵基層體育選手，林岑寧說，大家練習起來更有動力，也期勉大家「不要放棄自己，也不要小看自己」。

屏東縣府教育處今表揚體育有功人員，獲頒終身成就獎武術教練81歲郭玉印，仍老當益壯，現場也頒發今年獲師鐸獎三名老師，建國國小陳進財、振興國小蘇純慧與信義國小黃慧娟老師。

縣長潘孟安說，感謝老師們的努力，今年受到疫情衝擊，教學改為線上教學，在家學習，也感謝老師們付出，讓學習無縫接軌。

屏東縣政府今在縣府大禮堂舉行教師節表揚大會暨體育有功人員表揚，屏東縣競技體操教練25歲林岑寧（右）獲頒今年優秀教練獎。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在縣府大禮堂舉行教師節表揚大會暨體育有功人員表揚，屏東縣競技體操教練25歲林岑寧（右）獲頒今年優秀教練獎。記者劉星君／攝影
屏東縣競技體操教練林岑寧（右四）獲頒今年屏東縣優秀教練，她也是選手心中的「大姐」陪伴她們一起成長。圖／林岑寧提供
屏東縣競技體操教練林岑寧（右四）獲頒今年屏東縣優秀教練，她也是選手心中的「大姐」陪伴她們一起成長。圖／林岑寧提供

屏東縣政府 體育 東京奧運

延伸閱讀

屏東校園BNT疫苗施打第二天 314人請疫苗假

影／高雄校園BNT開打 有怕打針大哭、有酷喊速打速決

青少年桌球國手選拔賽 屏東暌違20年桌球大型賽事

豪雨特報！ 屏東縣大雷雨發布災防告警訊息

相關新聞

教部核定陳泰然出任文大董事長 校友派批「違法濫權」

文化大學董事長懸缺近2年，家族派、校友派僵局不下，士林地方法院8月裁示由台灣大學前副校長、大氣系教授陳泰然擔任該校第18...

學習歷程提交日逼近統測 全教總批「輕技高、重普高」

明年將迎來首批新課綱畢業生，學習歷程檔案將是升學重頭戲，全國教師工會總聯合會（全教總）卻指出，無論是普通高中，或是技術型...

高中以下「班班有冷氣」 蘇貞昌：明年3月實現

行政院去年宣布投入新台幣323億元預算，目標公立高中以下學校「班班有冷氣」。行政院長蘇貞昌給立法院的施政報告中，以「國家...

竹市83歲呂美霞退而不休教合唱 獲教育部教育貢獻獎

高齡83歲的呂美霞退而不休，不忘教育熱忱，前進樂齡學習中心與長青學苑等處擔任合唱指導老師，培育過多名作曲家，今年在教師節...

南市學生創作教師節MV 黃偉哲：可參加金鐘獎、金曲獎

台南市教育局慶祝教師節，以音樂及影像結合師生，共同創作教師節MV在今天上午發表，市長黃偉哲誇稱影片拍得好、歌唱得好，可角...

設定點線面學習三階段 他英語面試對答如流

英文對你來說扮演什麼樣的角色呢？今年（2021）畢業於板橋高中的張家菘認為，英語是生活中不可或缺的工具，多學一種語言就可以看到更廣大的世界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。