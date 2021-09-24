屏東縣教師表揚 全中運五金體操林岑寧獲頒優秀教練

屏東縣政府今舉行教師節表揚大會暨體育有功人員表揚，屏東縣競技體操教練25歲林岑寧獲頒今年優秀教練獎，林岑寧曾是競技體操選手，她曾在全中運曾拿下五面金牌，選手成為教練，她才發現當教練不容易，她也是選手們心中的「大姐」，亦師亦友，陪伴選手成長。

25歲林岑寧，從6歲就開始練體操，拿下103年全中運競技體操五面金牌，今年獲屏東縣優秀教練獎肯定，她從小就在屏東練習、就學，成為教練後，她坦言一開始有點不適應，因為有些選手們是小時候一起練習長大，她扮演亦師亦友的角色。

林岑寧擔任教練4年，她說，以前當選手時以為教練很輕鬆，跟選手說要做什麼、練習時做好保護，如今成為教練，才發現教練扮演重要角色，要幫助選手們突破瓶頸，思考為什麼這項動作，選手做不起來，要不斷找出新的練習模式，調整教學。

林岑寧以鼓勵代替責罵，鼓勵選手們，也希望選手們遇到困難，可以說出口，彼此相處沒有距離。她也曾面臨叛逆期，控制體重無法達成目標，自己面對的是不斷的惡性循環，她也跟選手們分享，降體重不是為教練，是為了自己，為了比賽的努力。

今年東京奧運，台灣選手表現亮眼，也激勵基層體育選手，林岑寧說，大家練習起來更有動力，也期勉大家「不要放棄自己，也不要小看自己」。

屏東縣府教育處今表揚體育有功人員，獲頒終身成就獎武術教練81歲郭玉印，仍老當益壯，現場也頒發今年獲師鐸獎三名老師，建國國小陳進財、振興國小蘇純慧與信義國小黃慧娟老師。

縣長潘孟安說，感謝老師們的努力，今年受到疫情衝擊，教學改為線上教學，在家學習，也感謝老師們付出，讓學習無縫接軌。 屏東縣政府今在縣府大禮堂舉行教師節表揚大會暨體育有功人員表揚，屏東縣競技體操教練25歲林岑寧（右）獲頒今年優秀教練獎。記者劉星君／攝影 屏東縣競技體操教練林岑寧（右四）獲頒今年屏東縣優秀教練，她也是選手心中的「大姐」陪伴她們一起成長。圖／林岑寧提供

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