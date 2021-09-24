屏東縣教師表揚 全中運五金體操林岑寧獲頒優秀教練
屏東縣政府今舉行教師節表揚大會暨體育有功人員表揚，屏東縣競技體操教練25歲林岑寧獲頒今年優秀教練獎，林岑寧曾是競技體操選手，她曾在全中運曾拿下五面金牌，選手成為教練，她才發現當教練不容易，她也是選手們心中的「大姐」，亦師亦友，陪伴選手成長。
25歲林岑寧，從6歲就開始練體操，拿下103年全中運競技體操五面金牌，今年獲屏東縣優秀教練獎肯定，她從小就在屏東練習、就學，成為教練後，她坦言一開始有點不適應，因為有些選手們是小時候一起練習長大，她扮演亦師亦友的角色。
林岑寧擔任教練4年，她說，以前當選手時以為教練很輕鬆，跟選手說要做什麼、練習時做好保護，如今成為教練，才發現教練扮演重要角色，要幫助選手們突破瓶頸，思考為什麼這項動作，選手做不起來，要不斷找出新的練習模式，調整教學。
林岑寧以鼓勵代替責罵，鼓勵選手們，也希望選手們遇到困難，可以說出口，彼此相處沒有距離。她也曾面臨叛逆期，控制體重無法達成目標，自己面對的是不斷的惡性循環，她也跟選手們分享，降體重不是為教練，是為了自己，為了比賽的努力。
今年東京奧運，台灣選手表現亮眼，也激勵基層體育選手，林岑寧說，大家練習起來更有動力，也期勉大家「不要放棄自己，也不要小看自己」。
屏東縣府教育處今表揚體育有功人員，獲頒終身成就獎武術教練81歲郭玉印，仍老當益壯，現場也頒發今年獲師鐸獎三名老師，建國國小陳進財、振興國小蘇純慧與信義國小黃慧娟老師。
縣長潘孟安說，感謝老師們的努力，今年受到疫情衝擊，教學改為線上教學，在家學習，也感謝老師們付出，讓學習無縫接軌。
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