學習歷程提交日逼近統測 全教總批「輕技高、重普高」

明年將迎來首批新課綱畢業生，學習歷程檔案將是升學重頭戲，全國教師工會總聯合會（全教總）卻指出，無論是普通高中，或是技術型高中，教育部規範學校上傳中央學習資料庫的時間，竟統一訂於4月中下旬截止。另據教團日前調查，有將近六成技高教師不清楚提交時程，也有超過八成五教師認為恐衝擊技高生準備5月統測，強烈建議兩制度應脫鉤辦理，更批評現行制度是「輕技高、重普高」。

大學與四技二專升學管道不同，大學學測是1月考，統測是5月考，根據教育部規畫，普高學生在4月初公布第一階段篩選結果後，4月26日上傳學習歷程檔案至中央資料庫，技高也跟隨在同日上傳學習歷程檔案，但隔不到一周，技高生就要面臨統測。全教總表示，反觀普高生可以等考試完專心處理學習檔案，技高卻同時要準備大考與學習歷程檔案。

全教總今召開記者會，立委張廖萬堅、林奕華出席聲援。全教總理事長侯俊良表示，技高學生有五成以上都是透過甄選管道升學，學習歷程檔案將是重點，未料教育部將普高、技高學習檔案上傳時間也統一，導致技高生的上傳時間可能會與統測準備時間重疊，影響技高生升學權益。他也提到，普高1月學測結束後，甚至到3月底一階放榜後都有時間可上傳，若讓普高、技高時程，無疑是「輕技高、重普高」。

對此，教育部先前曾回應，兩學制「脫鉤」有實務上的困難，若學校需同時協助跨考普大、技專的學生，恐衍生錯誤風險，若延到統測後再提交，為因應學生上傳及教師認證時間，也不利學生準備統測。對此，全教總高中職主委張瓊方表示，技專只有5月統測大考，不像普高還有分科測驗，技高生實在沒必要跟著大學考招時程走。

張瓊方也說，有人認為技高生早已定向發展，學習檔案就是針對定向的科系去操作，但學生讀技高後，也可能出現「因誤解而結合，因了解而分開」的情況，若教育部不斷以固定思維認為學生選定科系就不能轉向，擅幫孩子決定，對孩子也不盡公平。

彰化高商教師巫彰玫今年也是高三生的班級導師，她說，新課綱以學生為主體，但學生大考前，都還不曉得考試出來相對位置，也無法做決定，對技高生而言，4月底考試，6月前可把審查資料準備好提交到科大端，若按現行制度，學生將無法專心準備考試，技高又只有一次大考。

立委張廖萬堅也批評現行制度對技高生不利，他說，技高生在不知道成績前就要準備學習歷程檔案，甚至上傳完後一周就要面臨統測，屆時恐怕會蠟燭兩頭燒。 普高、技高學習歷程提交時程影響比較。圖／全教總提供

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