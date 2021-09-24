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南市學生創作教師節MV 黃偉哲：可參加金鐘獎、金曲獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局慶祝教師節，以音樂及影像結合師生，共同創作教師節MV，今天發表。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局慶祝教師節，以音樂及影像結合師生，共同創作教師節MV，今天發表。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局慶祝教師節，以音樂及影像結合師生，共同創作教師節MV在今天上午發表，市長黃偉哲誇稱影片拍得好、歌唱得好，可角逐金鐘獎、金曲獎，他向老師們祝賀教師節快樂，也獻上教師節好禮，包含每3年辦理3500元健康檢查、免費施打流感疫苗提早發放教師考核獎金。

黃偉哲表示，今年度的教師節，又有新獻禮，結合20所學校、幼兒園的老師、學生創作MV，看到影片中孩子跟老師的互動，以及發自內心的話，不僅歌好聽，影片也拍得很好，可參加金鐘獎、金曲獎。

一般教師節都是送卡片、謝師宴，黃偉哲認為，除了這些活動，向老師表達謝意不是只有教師節，應該是每一天且一輩子。國高中已開始打BNT疫苗，學生災打的時候，老師都呵護備至，因此可以看到，老師不僅教書，在生活、健康上的關懷更是無微不至。

黃偉哲表示，2019年上任時，考績獎金是在十12月底才發放，到現在每年都提前，今年度將在10月25日發放，也是教師節的禮物。他說，除此之外，明年起市立學校及幼兒園40歲以上教師每3年辦理3500元健康檢查及免費施打流感疫苗、兼行政教師自110學年度起未休假加班費提高至13日，以及首創全國提供教師每年4小時心理諮商服務。

教育局長鄭新輝表示，過去2年南市已發展以學生音樂創作作品搭配校園情境製作限定教師節MV，今年以「創思」為主軸，邀請過去兩年均有獲獎的南寧47號樂團創作「有您真好! 」，由南市國中生詞曲創作與演唱。

放映會上市長也頒發感謝狀給影片指導教師廖勝能。教育局也宣布，南瀛天文館為慰勞教師推出優惠，9/25(六)~26( 日)及9/ 28(二)教師節當天，教師本人憑教師證 (或憑相關文件證明具從事教學工作者)，星象劇場&天文展示館免費參觀。

教師節 流感疫苗 黃偉哲

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