中華補教品保協會表揚96師 鄭文燦：為師生爭取疫苗

桃園市中華補教品質保證協會（品保協會）在後疫情時代，依然積極照顧協會補教業會員與第一線教師，教師節前今天（23日）舉辦優良教師表揚活動，市長鄭文燦到場頒獎。

今年總計96人獲獎，鄭文燦市長頒獎與勉勵獲推薦的補教業優良教師，並肯定品保協會對補教老師的照顧，還有推動金融機構履約保證與優良高品質的師資培訓，降低消費糾紛。鄭市長也期許補教老師發揮極大的耐心，幫助更多孩子發揮潛力。

鄭文燦表示，先前台灣疫情還在三級管制的時候，桃園市政府不僅提供補教業對應的補助，並提高補教從業人員第一劑疫苗覆蓋率，讓補教機構教師、行政人員健康更有保障，也等於保護學生和家人。

中華補教品保協會理事長鄭一鳴指出，在疫情劇烈衝擊的環境下，補教業者更是兢兢業業，持續改善教學環境提升品質，不被疫情限制，同時運用數位科技打造線上教學和網路陪伴式學習的環境，讓教育產業持續蛻變成長，也見證每見證台灣教育型態的數位轉型，品保協會不斷地挹注更多的資源讓補教教育更美更好。

中華補教品保協會表示，新冠肺炎疫情今年5月大爆發，許多行業大受衝擊，補教產業更深受重擊，不過也有像朝陽富元教育公司逆勢成長的情形，也是會員標竿，朝陽富元同時獲得「GREAT防疫管理系統標準」優良級認證，提供「孩子安心、家長放心」的優質補教環境。

今年表揚活動頒還安排「克雷斯班級網」公司共同創辦人葉倩如，剖析教育產業數位轉型的實際運作模式，她強調教育是國家發展的根基，疫情加速教育產業朝向數位化的環境前進，如何深化數位科技，提高更多學生的學習熱忱，也輔助老師有更高的教學能量，已經是現在進行式與未來的趨勢。桃園市簡智翔議員、教育局副局長高玉姿等人都出席表揚活動。

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