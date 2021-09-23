加速推動班班有冷氣 高市348校年底前完成電力改善

行政院長蘇貞昌推出高中以下學校「班班有冷氣」政策，計畫於2年內完成裝設，副院長沈榮津今到高雄市校園關心建置情形進度。高雄市教育局表示，今年底前將完成全市348校、9774間教室冷氣設置與電力改善工程，並搭配校園設置太陽能光電設備，打造舒適綠能的學習環境。

沈榮津今天下午到高雄市仁武區登發國小、鼓山區龍華國小，實際了解建置情形，由高雄市長陳其邁、副市長林欽榮與教育局長謝文斌陪同。沈榮津與陳其邁都表示會加速全市學校完成冷氣建置，中央和地方共同努力，讓高雄市提早達到「班班有冷氣」。

沈榮津走訪兩所校園電力改善工程區及裝設冷氣的教室，對於線路與管線如何安裝，他表示除了安全性考量，也要顧及教室美觀；另工程品質是他最重視之處，希望學校完成電力改善工程與冷氣安裝後，在後續太陽能光電完後，能達到供電自給能力。

登發國小校長范秋芬與龍華國小校長張瑞宜，現場報告學校「班班有冷氣、校校有光電」工程，兩校正進行電力改善工程，以達後續冷氣建置，同時積極進行太陽能光電、能源管理系統建置等。

高雄市獲行政院前瞻基礎建設補助高中以下學校「班班有冷氣」經費，所需費用近30億元，由中央補助88%，餘由市府自籌。教育局表示，「班班有冷氣」計畫分成電力改善工程、冷氣採購裝設、校園能源管理系統及太陽能光電建置等，其中電力改善工程包含新設冷氣電力系統及既設電力系統改善，將348校分62群決標，新設冷氣電力系統部分可於12月底完成。

市府為鼓勵各群學校盡速完成電力改善工程，除了中央提供最高60萬元績效獎勵金，市府也加碼補助，用以充實教學及行政所需設備，並由副市長林欽榮召開跨局處協調會議，協助學校加速工程進行，如縮短道路開挖時程等。

謝文斌表示，除了打造舒適的學習空間之外，校園美感也是電力改善工程、冷氣安裝重要的一環，教育局已分區辦理美感說明會，學校也可聘請專家到校諮詢，以期學校進行冷氣裝設時納入美感設計，並提高維修的便利性和安全性。為利學校管理用電，協助師生了解校園環境用電及綠能資訊，校園能源管理系統（EMS）委託建置案也已於7月決標，1間教室2台冷氣配置1套系統，將於年底建置完成。在校園綠能部分，公有校舍屋頂設置太陽光電數量達到333校。 行政院副院長沈榮津（左）到高雄市校園關心建置情形進度，市長陳其邁（中）陪同。圖／高雄市教育局提供

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