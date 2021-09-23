推動台美、加雙聯學制 桃園有得實驗教育獲認證機構

桃園市有得實驗教育機構（以下簡稱機構）2019年成立以來，推動台美混合式教育與國際接軌，2020年獲得美國大學理事會（College Board）認證成為該組織的會員，今年上半年陸續推行PSAT以及AP Exams等多種國際標準測驗，5月為期兩周的AP考試，有近20位武陵高中的學生至機構一同參與13項的AP考試。

為了提供學生更多元的學習機會，在多方努力之下，有得實驗教育機構這學期推出台美、台加雙聯學制，機構的學生在完成有得及友校的課程後，可同時獲得桃園市教育局頒「完成實驗教育證明」及美國或加拿大友校的畢業證書。

有得台美雙聯學制是今年暑假，由機構與位於美國亞利桑那州鳳凰城近郊的友校 Bella Vista College Preparatory School（BVCPS）簽訂雙聯學制合作備忘錄。有得與BVCPS都屬於美國最大的教育認證Cognia 的系統，兩校課程可無縫接軌並相互承認學分，因此課程更加彈性多元。

有得學生也因簽署合作備忘錄，可自由選擇BVCPS學習平台上的各項課程，只要在有得畢業前完成BVCPS的6門課程，即可取得美國美國亞利桑那州鳳凰城BVCPS畢業文憑及桃園市教育局認證完成高中畢業雙文憑，對學生而言，時間和費用都相當有利。

除此之外，有得在「台加」雙聯學制的部分，配合桃園市教育局近期與加拿大薩省天主教教育局與BC省教育局，簽訂雙聯學制備忘錄。桃園市教育局也將有得實驗機構比照武陵與壢中等校，和加拿大BC省學校及加拿大薩省學校合作簽訂雙文憑的雙聯學制。「台加」雙聯學制提供高中一年級起的學生參加，學生利用週末完成所指派的課程，無須出國即能修畢所有學分；學生在畢業時可同時獲得台灣高中及加拿大高中的畢業證書。

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