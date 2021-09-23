教保人員第一部手語手冊來了 引導低口語孩子表達

教保人員的第一部手語手冊來了。教育部國教署表示，首部「學齡前2至6歲教保服務人員手語手冊」將於年底前完成，並將開辦五場全國教保服務人員手語研習，培訓教保服務人員的手語能力，增強聽障、無口語或低口語孩子的溝通表達能力。

國教署表示，手冊是今年四月委託台北市立啟聰學校規畫編製，以幼兒園常用的詞彙、指令及對話為內容，透過圖片及影片讓教保服務人員可以漸進式熟悉手語，並教導需要手語輔助學習的幼兒。

編製內容包括「如廁」、「用餐」、「班級經營」、「入園」、「出汗性大肌肉活動」、「繪本分享」、「午休時間」、「自由活動」、「放學時間」、「情緒表達」、「同儕互動技巧」、「其他活動」等十二單元，預計有600個幼兒園所需的辭彙，並以圖片及QR code連結影片的方式呈現。

國教署指出，未來也將提供手語基本概念資訊、如何運用手語促進聽障、無口語或低口語能力幼兒語言發展的指導原則、對腦麻等精細動作發展較慢或限制的幼兒在運用手語上的調整建議、手語融入教保活動的策略等，協助教保服務人員與有手語溝通需求的幼兒進行有效的溝通與教學，保障幼兒接受妥適教育及照顧的權利。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，現在視障、聽障孩子大多都接受融合教育，這對教學現場蠻有助益，除了手語技巧之外，如何引導低口語孩子的教保技巧也很需要。

商品推薦