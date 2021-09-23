南投前山國小草地變農田 學生上學還可學習種菜
南投縣濁水溪社區大學與前山國小及前山非營利幼兒園合作開墾「前山幸福小綠田」計畫，將國小校園綠草皮改造為小綠田農場，由家長操作耕機進行整地翻土，讓學童參與農耕，關懷鄉土環境和文化。
前山非營利幼兒園長許益萍說，這次是小朋友們發想，想要自己種菜吃，經與家長討論後，吸引家長參與，又有社區大學與前山國小協助，才能開發出綠田種植蔬果，期盼未來能茁壯豐收，在這片小綠田上開展出整合教育、生活和實作，富有多種意義的教育課程，帶給孩子更豐富多樣的生命體驗。
竹山鎮前山國小校長陳照明說，社區大學作為在地的終身學習機構，長期以來一直期望能將學校與社大的網絡資源串聯，創造更具有生活議題、公民參與精神的實作課程。平時透過社大相關課程及社團結合12年國教的理念，加上前山國小108課綱校訂課程也是以在地農產為主軸，長期合作在校園推動食農教育。
教育處社教科科長陳秋雅說，在濁水溪社區大學教師和學員的努力下，將校園草地改造為小綠田，讓孩童親手體驗農耕，將友善農業的知能推展於幼兒園及國小，學習能與生活產生連結，培養學生自主行動的能力並落實參與社區活動，學習團隊合作、系統思考解決問題的能力，讓學生主動關懷在地鄉土環境與文化。
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