澎湖校園今起接種疫苗 745海事學校學生率先開打

澎湖縣學生今天起接種BNT疫苗，745位澎湖海事職業學校學生率先施打，全縣有九成二學生有接種意願，預計要接種至10月8日結束。縣府指出，接種疫苗前，學校在校內播放教育部宣導影片，首日疫苗接種過程順利，今天上午沒有學生身體不適。

今明兩天，醫護人員前往澎湖海事職業學校替學生施打BNT疫苗，預計明天上午可為全校745名學生完成施打。校長謝旻淵說，疫苗接種前已經在校內播放衛教影片，宣導施打前、後注意事項及可能產生副作用；學生施打後原地休息15分鐘，沒問題才回教室上課，身體若有不適就請家長來學校接回家休息。

縣府指出，今天至10月8日，衛生所人員依序前往國、高中職及澎科大集中接種疫苗，全縣應接種學生人數約3888人，3563名學生家長同意接種BNT疫苗、接種率約92%。 澎湖海事職業學校學生率先接受疫苗接種，打完後要原地休息15分鐘才能回教室上課。圖／澎湖縣府提供

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