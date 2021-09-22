快訊

中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

專為特教學生量身訂做教具 暖心老師獲表揚

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左四）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左四）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供

基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌頒獎給師鐸獎得主仁愛國小校長彭麗琦校長、教育奉獻獎得主退休校長廖達鵬，及多名教澤獎得獎教師，感謝教育從業人員協助推動教育場域進步，提供孩子更好教育環境。深美國小老師吳茘馨獲選為特教優良人員，她為孩子量身訂做的教材教具，讓許多過度活潑或過分安靜的孩子，能夠順利融入班級的學習。

教師節表揚大會今天下午在長榮彭園會館舉行，林右昌致詞時說，上任後一直強調要提供基隆孩子更好的教育環境，6年多來的進步成果，功勞屬於所有教育同仁，他只是背後的推手，但也很抱歉「讓大家增加很多工作」。

林右昌說，基隆市近來有兩所幼兒園老師的課程設計獲得全國表揚，證明即使資源匱乏，一樣可以展現自信，走出自己的路。日前登場的燈塔教育節吸引2500名教師線上交流，也印證基隆已經有可以跟全國教師們分享的成果。

今年獲頒師鐸獎的彭麗琦，堅持以學生為本的教育方針，幫助學生認識自己及發展潛能。在學校創新經營，透過和夥伴的努力，獲得「閱讀磐石」、「教學卓越獎」及親子天下「創新領袖獎」。教育奉獻獎得主廖達鵬致力發展民俗體育，曾率團在國外巡迴演出，是基隆民俗體育發展的重要推手。其他受獎者還有服務屆滿40年資深優良老師丁正育，一直在東信國小克盡其職。

Super教師得主有規畫適齡課程，打造多個學習區的過港幼兒園老師胡慈恩。讓學生參與學習決定，教與學交融的信義國小老師陳建伶。常帶領學生參加科展、發展程式創客課程的八斗高中老師葉育睿，以及將過去從業經驗融入在教學活動的經國學院餐旅管理系老師劉東春。

基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左三）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左三）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左四）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左四）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左四）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左四）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供

基隆 林右昌 幼兒園

延伸閱讀

基隆5602名長者 27日起接種第2劑莫德納疫苗

被指蠶食鯨吞國民黨 柯文哲：這你也信？

「柯」在我心底的名字 林右昌： 國民黨政治人物很有感

林右昌指國民黨未來主席可能柯文哲 民眾黨：歡迎加入

相關新聞

影／苗栗慶祝教師節表揚 徐秀鳳兩度獲師鐸獎肯定

苗栗縣政府在教師節前夕，今天上午在文化觀光局中正堂舉辦慶祝教師節及資深優良教師表揚大會，回首疫情嚴峻的這一年，縣內教師建...

嘉縣教師節表揚大會 師鐸獎推薦3校長主任全壘打獲獎

教師節將近，嘉義縣政府上午在創新學院舉行教師節慶祝大會，表揚3位師鐸獎得主、3位杏壇芬芳獎、30位特殊優良教師，以及服務...

教育部明年預算編2761億創新高！ 教團籲「對症下藥」

立法院上周開議，教育部明年歲出總預算編列達2761億元，較今年增加188億元，創下歷年新高，其中少子女化對策明年預算達5...

大專開學日鬧空城！前2周一律遠距 僅5成學生入宿

多數大專校院明天開學，因應疫情，教育部建議各校開學後實施一到兩周的「全校線上授課演練」，避免連假期間師生大規模跨區移動。...

為什麼代理教師走上絕路？ 4大關鍵看校園監視器爭議與教育沉痾

近期嘉義市某國小一名陳姓代理教師輕生，疑似是因校長在教室內裝監視器未與她及家長溝通，陳師因與校長理念不合而請辭，校長卻要求她向全校教師說明離職原因，讓陳師感覺被「霸凌」。本報整理出本案4大關鍵，一是教室是否適合裝監視器，二是代理教師的弱勢處境，三是校長校務管理作為的職權濫用，四是官官相護的斧鑿甚深。教育部官員透露，監視器議題，過去曾與縣市、團體開會，尚無法取得共識。

文大董事長選舉爭議 教部：法院認陳泰然可選

文化大學董事會爭議多時，董事會日前開議選出陳泰然為第18屆董事長，引起校友組織質疑。教育部今天指出，台灣高等法院9月8日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。