專為特教學生量身訂做教具 暖心老師獲表揚

基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌頒獎給師鐸獎得主仁愛國小校長彭麗琦校長、教育奉獻獎得主退休校長廖達鵬，及多名教澤獎得獎教師，感謝教育從業人員協助推動教育場域進步，提供孩子更好教育環境。深美國小老師吳茘馨獲選為特教優良人員，她為孩子量身訂做的教材教具，讓許多過度活潑或過分安靜的孩子，能夠順利融入班級的學習。

教師節表揚大會今天下午在長榮彭園會館舉行，林右昌致詞時說，上任後一直強調要提供基隆孩子更好的教育環境，6年多來的進步成果，功勞屬於所有教育同仁，他只是背後的推手，但也很抱歉「讓大家增加很多工作」。

林右昌說，基隆市近來有兩所幼兒園老師的課程設計獲得全國表揚，證明即使資源匱乏，一樣可以展現自信，走出自己的路。日前登場的燈塔教育節吸引2500名教師線上交流，也印證基隆已經有可以跟全國教師們分享的成果。

今年獲頒師鐸獎的彭麗琦，堅持以學生為本的教育方針，幫助學生認識自己及發展潛能。在學校創新經營，透過和夥伴的努力，獲得「閱讀磐石」、「教學卓越獎」及親子天下「創新領袖獎」。教育奉獻獎得主廖達鵬致力發展民俗體育，曾率團在國外巡迴演出，是基隆民俗體育發展的重要推手。其他受獎者還有服務屆滿40年資深優良老師丁正育，一直在東信國小克盡其職。

Super教師得主有規畫適齡課程，打造多個學習區的過港幼兒園老師胡慈恩。讓學生參與學習決定，教與學交融的信義國小老師陳建伶。常帶領學生參加科展、發展程式創客課程的八斗高中老師葉育睿，以及將過去從業經驗融入在教學活動的經國學院餐旅管理系老師劉東春。 基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左三）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供 基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左四）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供 基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供 基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，市長林右昌（左四）肯定教師的付出，並頒獎表揚得獎老師。圖／基市府提供

商品推薦