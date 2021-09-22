補教業也推優質認證標章 宜蘭縣率全國首創
宜蘭縣是台灣本島最晚成立補教協會的縣市，縣內逾300間立案補習班中，共有70家加入宜蘭縣補習教育事業協會。該協會今天適逢成立1周年，在中華民國補習教育全國總會授權之下，特別表揚54家業者，以肯定其在該領域的努力付出，並由縣長林姿妙親自頒贈優質認證標章。理事長陳曼玲表示，協會為消費者把關品質，也希望更多補習班一同加入合法化經營。
歷經長時間的規劃、籌備，宜蘭縣補習教育事業協會在去年教師節前夕9月22日成立，作為業界與公部門的溝通、協調平台。截至8月中旬，該協會1017名教職員工已全數接種第一劑疫苗，以給予師生一個安全的教育環境。陳曼玲表示，補教業者願意全力配合防疫工作，目前也向教育處爭取，盡快安排第二劑接種。
另外，宜蘭縣補習教育事業協會獲得中華民國補習教育全國總會授權，頒發優質認證標章予補教業者，為全國縣市首創；共有54家加入協會的補習班，符合合法立案、未違規、公安和消安檢查等標準，今天林姿妙親自授證予以肯定。
林姿妙感謝補教業者的奉獻付出，並強調在議會裡，什麼錢都可以刪，教育的經費不能刪。關心教育的宜蘭縣議員黃定和力挺補習班業者，積極為其爭取明年度的公共安全檢查費用補助款。
中華民國補習教育全國總會總會長張有傳說，本島會員有18個縣市，宜蘭縣補習教育事業協會是去年新加入的生力軍，另外全國補習班數近1萬8千家，約三分之一業者有加入協會。他提到，宜蘭縣多為中小型補習班，不論補習班規模大或小，加入協會是「利大於弊」，舉凡疫情管制措施、紓困申請、疫苗接種等問題，都能協助業者解決。
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