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教育部明年預算編2761億創新高！ 教團籲「對症下藥」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院上周開議，教育部明年歲出總預算編列達2761億元，較今年增加188億元，創下歷年新高。本報資料照片
立法院上周開議，教育部明年歲出總預算編列達2761億元，較今年增加188億元，創下歷年新高。本報資料照片

立法院上周開議，教育部明年歲出總預算編列達2761億元，較今年增加188億元，創下歷年新高，其中少子女化對策明年預算達502.6億元，全國教師工會總聯合會（全教總）今天提出三大建議，樂見教育經費增加，但怎麼合理分配、運用教育經費更為關鍵，尤其少子女化問題更應該對症下藥，提出具體對策、把錢花在刀口上。

國內少子化問題日益嚴峻，全教總表示，傳統學校及教師的角色應該有所調整，以因應時代的變化，包含注重「國教個別化」，也就是說，在國民教育階段，學校教育應往學生個別化的方向發展，特殊教育的「個別化教育」理念，讓學校教育符合每個學生的能力和需求，並落實學習無障礙的教育環境。

為能落實「國教個別化」，全教總建議，在國教階段，教育部應努力讓每班學生逐步降低至20人以下，確實做到一生一平板，網路無障礙，並充實線上學習的課程與教材；另外，落實校長、教師帶薪公假進修，做好轉型增能學習，並修訂「國民教育法」，禁絕升國中考試招生，以符合個別化學習環境。

教育部也將在幼教階段投入大筆預算。全教總表示，比起花錢補助，若能投資在公共教育上，這些公共建設、師資、課程等，均會逐步回饋到國民身上，也因為是隸屬公共化，若將教育經費投資在補助業者，恐難有效運用相關經費。

全教總也提到，台灣幼教師生比已經維持了四十年的1比15，應以1比12做為近期政策規畫方向，才能全面提升幼教品質，但教育部迄今遲遲未有明確期程，若只被動等待人數降低，幼兒教育系統恐怕會快速崩壞。

新課綱上路，教育部去年同意鬆綁1400名高中職學校員額，先前卻傳出國教署要求各校提計畫，經核定後才能拿到員額。全教總表示，教育部應給足法定員額，因應新課綱適性分組、多元選修、實習科目分組教學，以及111學年度起因應國家語言發展法，增加本土語言及台灣手語，勢必再有增開多選一課程需求，師資負擔是可預期的困境。

全教總也呼籲，朝野立委應共同關注教育經費的編列與分配，並要求教育部因應少子女化壓力，施政重心應朝精緻國教方向規畫，以提升國教品質。

教育部 全教總 幼教

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