寫聯絡簿成視覺享受！ 新北美感計畫獲全球金點設計獎

美感從校園生活開始！新北從2018年起推品德美感聯絡簿，不只展現美感設計，當中選文亦相當多元，讓親師生能體驗設計及文字的雙重享受，更在今年全球金點設計獎中，成為傳達設計類標章得主，使用過的學生及家長也都給予不少好評。

教育局推「國中聯絡簿美感再造計畫」並在今年「金點設計獎（Golden Pin Design Award）」成為傳達設計類標章得主，也是得獎作品中少見教育教材類型作品，展現公部門、教育現場及設計界共創合作的成果。

教育局長張明文表示，聯絡簿是學生、老師與家長三方的溝通平台，不僅紀錄作業及親師生交流情況，更是學生每日見聞及想像之處，新北首創的品德聯絡簿不只有「品德」，也融入「美感」思維，要讓這些元素充滿於學生日常。

教育局指出，新北從2018年起與社團法人美感細胞協會跨界合作，進行國中聯絡簿改版設計，期間已經出版18本；品德聯絡簿工作小組每學期也都會邀請不同專業人士共同參與，例如金曲獎統籌設計師顏伯駿、HOUTH、宋政傑、森田達子、早起設計等，共有超過42位設計師、插畫家與撰文作者。

鶯歌國中學生李國瑄說，新的聯絡簿版面設計漂亮、乾淨簡單，當中選文亦多元，有寓意深遠、發人深省的好文章，也有學生投稿的優秀作品，能提升自己閱讀能力，同時增添書寫時的樂趣。家長李興強也說，新版聯絡簿讓孩子吸收各類資訊，觀摹優秀同儕作品，還能培養美感的鑑賞力。

教育局表示，新北市是全臺灣人口數與學生數最多的縣市，目前已有10萬名國中生使用品德美感聯絡簿，讓親師生的溝通變得簡單有溫度，也藉此啟發孩童學習動機與公民思辨，達成淺移默化的影響，未來也會持續推動，以提升全民品德及美感素養，為教育帶來更美的風景。 新北品德聯絡簿工作小組邀集專業設計師與插畫家參與，提供學生多元創意揮灑空間，注入嶄新設計風格。圖／新北市教育局提供

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