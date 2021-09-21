嘉市24日起校園施打BNT 學生可獲「冰寶」舒緩不適

嘉義市高中職、國中及五專前三年級學生，將於9月24日起校園施打BNT疫苗，為緩解學生施打後不適感，市府將贈送所有施打學生「小冰寶」，透過冷敷紓緩疫苗注射後可能出現的疼痛、紅腫徵狀，預計有2萬2600多名學生受惠。

嘉義市教育處長林立生表示，配合衛福部及教育部為年滿12歲至18歲青少年施打BNT疫苗，嘉義市校園注射時程，規畫從9月24日起在華南高商及輔仁中學開始施打，市府考量學生接種疫苗後，可能稍有疼痛、紅腫不舒服，決定贈送學生「冰寶」冰敷。

林立生說，疫苗接種後的紅腫、疼痛，通常於數天內消失，但局部冰敷處理，可降低孩子施打後癢跟疼痛感覺，全市2萬2600多名學生都可獲得1只冰寶。

教育處表示，嘉義市校園BNT疫苗施打後2周，建議學校將動態體育課程調整為靜態學習課程，讓孩子們能充份休息，避免劇烈運動；另也提醒所有接種疫苗市民，接種疫苗有降低病毒感染風險，但並非完全不會染疫，後續仍需做好個人防疫措施，落實社交距離及做好個人衛生防護。 嘉義市9月24日起校園施打BNT疫苗，市府將贈送施打學生「小冰寶」，透過冷敷紓緩不適。記者卜敏正／攝影 嘉義市9月24日起校園施打BNT疫苗，市長黃敏惠致贈國高中生小冰寶紓緩不適 。記者卜敏正／翻攝

商品推薦