中秋選書／讀《俗女養成記》與家人俗而不凡的日常、《獅子的點心》憶阿嬤的月餅

桂花浮玉，夜涼如洗，正是月圓人團圓的時節，詩情畫意的浪漫氛圍，讓無數離人騷客對中秋留下節日的繆思。

小時候，國文老師在開學之初，就吟唱一曲蘇東坡《水調歌頭》：但願人長久，千里共嬋娟。從此，這闕詞成為烙印心底中秋的祝福。

翻開關於「中秋」一詞的說法，最早出現在《禮記·月令》：「仲秋之月養衰老，行糜中秋節粥飲食。」浪漫的節日隱含祭月、賞月、拜月的文化底蘊——敬天愛人，感恩天地。同時，吃柚請月亮保「佑」——豐收、幸福（諧音「柚」與「佑」），更是十分有情意。

飲賞桂花，吃嘗月餅，隱含思念故土、遙念親友的意義，中秋也稱月夕、玩月節、拜月節。其中我對少女拜月的習俗特別感興趣祈願「貌似嫦娥，面如皓月」，這些禮俗饒富生活趣味。

此刻，抬頭望輪月，寄情明月光。想起兒時，母親說起的故事：嫦娥奔月、吳剛伐桂的故事。覺得嫦娥、吳剛孤寂地守護著月宮，與我們遙遙相望。

長大後，讀到李商隱詩句：雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沈。

常娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。從中思考：人生漫漫長路。我們到底希冀留下什麼？面對中秋朗月，我們會相信自己的抉擇是對的？我說的話真的是對的嗎？會不會汲汲營營追求的人生，最後仍是一場「空笑夢」？

家人團聚吃月餅是重要的節日儀式。示意圖／ingimage

中秋節還有舞草龍，砌寶塔的豐富習俗，家人團聚吃月餅更是重要的節日儀式。大啖月餅的快樂，留在舌尖久久不散的，可能是鄉愁的滋味，是人情的甜蜜，是思念的情味。而南宋吳自牧《夢梁錄》曾提及月餅一詞，當時指的是點心。

在「春江潮水連海平，海上明月共潮生」的時節，溫柔地讀一本書，溫暖地與家人歡聚，這或許是中秋最美麗的一抹節慶風景吧！

一、春花秋月何時了，往事知多少

當你覺得世界對你不夠溫柔的時候，你應該來一次與小川糸老師的文字對話。我還記得阿嬤第一次遞給我的月餅，是一小塊綠豆椪，那是我吃過忘不掉的滋味，那是阿嬤把最好的留給我的記憶與真心，我在《獅子的點心》看到同樣的溫暖的畫面⋯⋯日常生活中的恩惠，沒有用心體會就會遺忘。雫小姐，謝謝妳，原來，再壞的時刻，只要活著就能改變。中秋節能讀一本溫柔的書，會是最好的時刻。

我特別喜歡書中：週日下午三點的「點心時間」，它會以抽籤的方式，實現一位客人的心願。

當海野雫帶著點心的記憶走在接受死亡，面對它的時刻，他並不孤單，因為點心的時間，可以擁抱精彩和美好的最後時刻。

二、雁字回時，月滿西樓

對於一首詩無法全然不理解沒關係，只要盡情地享受它。某日你與詩人靈犀相通時，你會熱淚盈眶，你會大喊，我懂了⋯⋯這種感覺就是療癒的節奏，就是被愛包圍的快樂。每個人的生命都應該有一首溫柔的詩陪伴。韓國國民詩人羅泰柱說過：「我想成為一個有用的詩人。我想為那些在生活中掙扎、疲倦的人，當他們的手帕，當他們的花，當那隻靜靜放在他們肩膀上的手。」這是一位學生介紹給我的詩人：羅泰柱爺爺。當你徬徨、孤單、忘了如何去愛的時候，他的詩像一個大大的擁抱，療癒你心上的傷，帶你看見幸福的無限可能。

三、憶對中秋丹桂叢，花也杯中，月也杯中

能夠攙扶自己的父親一起散步這是何等幸福的事，作家蔡詩萍將家人之間，以愛為名，日常的相處與互動，凝練成雋永的文字，流轉溫柔的筆觸，讓我們憶起家人們。

《我父親》是一本會讓你想起自己與父親點滴的作品，無論是兒時抑或是成年後，我們對父親的容顏、身影都有其變與不變的觀察。中秋佳節倍思親，蔡老師的文字流瀉而出的親情筆墨，足以讓你抵擋與家人分離兩地的傷感別緒⋯⋯

四、今年八月十五夜，湓浦沙頭水館前

閱讀《反蘇格拉底》印象最深刻的是：「老師，我……我，並不這麼覺得。」這是不斷在心底叩響的餘韻。

出道20週年的伊坂幸太郎，以荒誕幽默的文字和趣味驚喜的情節連結，帶著我們去思考嚴肅而重要的生命議題：失去發語權的人，是不是註定要被遺忘與傷害？

回不去的童年，我們長大後會不會變成自己討厭的那種大人？

作者以小孩視角，用五部短篇故事訴說溫暖正向的力量其實來自於承認自己的錯誤，願意反省與改變的勇氣。猶如作者說的：「溫柔」並非對人親切，而是「能理解對方的痛苦」。所以，我們不會在別人的傷口灑鹽，我們不會往他人身上丟石頭，

五、此夜若無月，一年虛過秋

從《俗女養成記》到《俗女日常》，江鵝還是江鵝，書寫一樣辛辣卻溫馨，文風依然低語呢喃。江鵝寫下平凡的日常，我們該如何掙脫無形的枷鎖？如何真誠地願意更真實地說出自己內心的想法？

從說童年故事到台北生活，江鵝觀察日常的細膩視角，也精準地和自己與社會的矛盾和解。謝謝江鵝寫出因俗而不凡的人生瑣事，回望過往，我們從抱怨到找方法、找出路，開始看別人順眼，看世界有情。

要成熟面對世界，江鵝也花了五年時間。卡關解決了，坎跨之後，視界更上一層樓，對生活的想法也煥然一新。我很喜歡江鵝在自序提到的：「俗常之於人，像斑紋之於豹，人人皆有，各有唯一。」每個人都該是獨一無二的存在。

六、釃酒問蟾兔，肯去伴滄洲？

三毛離世30週年，重讀三毛，遙想廣袤的撒哈拉沙漠，它是三毛的「夢中情人」。三毛是我青澀年歲仰望的作家。她的《橄欖樹》：「為什麼流浪，流浪遠方，流浪」

讓我思考：旅行的意義，流浪與探險的出走契機⋯⋯

我曾震撼過三毛這樣的描繪：「無際的黃沙上有寂寞的大風嗚咽的吹過，天，是高的，地是沉厚雄壯而安靜的。」她為讀者勾勒充滿異域風情的沙中城堡，沙漠是憂鬱又美麗的，即便騎著駱駝飄浪大漠風光裡，仍有著瀟灑的情狀，一如三毛展現的毫不掩飾做自己的自由意志，她孤獨厭世卻有種難掩的自信滿滿，三毛波希米亞式僑民生活讓我對於行旅流浪憧憬著。

七、能變人間世，翛然是玉京

在疫情時期，戴著口罩，走在熟悉的台北街頭，故事與文學，文學與夢想，街道記錄著過往的記憶，某棟建築，某個小區，某條路線，隨著時空變遷，堆疊的情感，因為行旅而真實。

歲月是最好的老師，潤物無聲，行經歷史的長軌，探訪建地圖更裏層的故事，生命的熠熠價值，

正啟迪智慧於靜默。你懂就能少了傷痛，你不懂也是寧靜的行旅之後，關於台北的故事，一如蔣渭水以及大稻埕文化，我們都該走讀一二⋯⋯迷戀天井微光的我，在地圖沒有的長房子的光影中迷路了。

在芸芸眾生裡，願能以溫柔的眼睛看過去，每個過去都是故事⋯⋯

以七段古詩詞與七本好書，進行中秋節慶的溫柔對話，期待文字帶領我們穿越古今，框住我們想像的中秋，依舊充滿歡樂氣氛與希望的微光。

氣象局表示，預計中秋節各地都有機會賞月。 聯合報系資料照片／記者于志旭攝影

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