新課綱教科書製作成本高 書價漲5成上看5千元

新課綱墊高書籍費。正值高中以下學校繳學費的季節，本報取得多名家長收到的學雜費單，發現書商配合108課綱重新編寫國中、國小教科書，書籍費近千元，約比舊課綱多了一到五成不等；高中職因選修科目增，以及考招變動增加習作、參考書購買量，有公立高中書費逾4000元，私立高職破5000元，外界憂弱勢家庭吃不消。

家長攤開收費單，北部某公立國小三年級書費748元，約比舊課綱時期的472元多出五成；某國中國三書費987元，比舊課綱時期876元略漲一成。台北市一名家長認為漲幅不高，畢竟現在教科書圖文並茂、全彩印刷，羊毛出在羊身上。

部分私立高職傳出書費如天價，任教多年的教師分析「漲價幅度不大」，可能是一次買齊一年的書所致；但有家長表示私立高職書費過高，有些學生家庭負擔不起。

教育部國教署不諱言教科書確實漲價，主因是新課綱的教科書要融入素養導向內容，並以學習者為中心的原則重新編寫，再加上近年紙價、運費等物價確實調漲，都反映於教科書價格。

教科書業者直言「新課綱讓人頭痛」，各科書籍幾乎「砍掉重編」，內容和版面的編排設計全都從零開始，花費大幅提升。另有高職教師反映，新課綱邁入第三年，建築科等學生少的冷門科別「無書可用」，沒有業者、作者願砸重本編寫。

教育部解釋，教科書自有一套衡量價格方式，新課綱起國中小設有「教科圖書品質推動會」，納各界代表確保品質，也讓價格維持在合理範圍；高中階段非義務教育，公立高中應依政府採購法買書，私立高中則依會計、採購或內部控制及稽核相關規定買書，並可向學生收費。

政府雖把關教科書價格，仍有家長無法負擔。國教署承諾，國中小若有教科書調整價格，政府將協助學生家長支付部分費用。

國教署進一步說，教育部持續補助低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故及離島地區國中小學生；高中階段弱勢生也能減免，另鼓勵學校為他們申請獎學金或學貸來支持學習。

學生最近剛領完新書，有高職生一年用近50本書，木柵高工退休教師陳裕宏據此反思「真的每科都要買書嗎？」新課綱新增選修課，確實增加課程種類，不過教師也可靈活運用網路素材，或按自己的教學規畫編寫講義，不見得要花錢買書。

部分技職專業書籍費用高，陳裕宏建議學校統一購買，讓各班學生輪流使用。舉例來說，電腦繪圖教科書要搭配有裝置軟體的電腦使用，學校可直接把書放在電腦教室，學生上課時看書並自備筆記本寫重點，雖無自己買書，上課品質也沒打折。 新課綱重視素養，自然課本各章節以漫畫為開頭，接著帶入正題，除課本頁數提升、彩色印刷量變大，書籍尺寸也比往年大。圖為南一版高二自然教科書。記者潘乃欣／攝影

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