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陸禁補習我國更盛行 全科班學費破20萬元有望再漲

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
人力銀行業者分析，撇除疫情期間補習班不能開放等因素，新課綱上路後，補習班平均人力需求增加一到兩成。本報資料照片
人力銀行業者分析，撇除疫情期間補習班不能開放等因素，新課綱上路後，補習班平均人力需求增加一到兩成。本報資料照片

中國大陸日前禁止國民義務教育階段學生補習，國內補習風氣則因108課綱提升。人力銀行業者分析，撇除疫情期間補習班不能開放等因素，新課綱上路後，補習班平均人力需求增加一到兩成；更多補習班推出包套服務，學費從五位數成長到六位數，今年傳出某國中會考全科班學費20萬元，民眾預估「這絕對不是最高點。」

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕直言「學費很貴還是有人補」，主因是新課綱變化太大，但升大學仍憑考試分數高低，許多家長不信任體制內的教學，擔憂部分第一線教師無法勝任素養教學，協助學生準備高中學習歷程檔案，只好把孩子送往課外補習班來補強課業。

彭淑燕說，新課綱學生每年要上傳的高中學習歷程檔案，規則比現行備審資料還多，比如無法任意修改。這加深家長緊張感，認為高一到高三都不容出錯。坊間補習班標榜「素養題、學習歷程一次搞定」，自然吸引家長報名。

不過， Yes123人力銀行發言人楊宗斌分析，新課綱學生傾向上補習班，家教需求未提升，推測是因新課綱不確定性高，家長認為補習班的準備程度優於家教。1111人力銀行發言人黃若薇則說，已超過六成家教為新課綱調整教材及備課內容，最多人採取的方式是增加補充教材，其次為拉長備課時間、調整教學方式等。

教育部每四年調查一次學生家長教育消費概況，課綱上路前的107學年，約三成八的高中生投入課外學習，平均每人每年花5萬7033元，學習學科的比率又高於其他才藝；這筆平均花費遠高於103學年的3萬5923元。

年紀愈小的學生花費越兇。按教育部最近一次調查的國小生教育消費支出結果，近八成學生投入課外學習，每人每年平均花6萬33元。國中部分則約六成學生投入課外學習，每人每年平均花五萬一八二四元。多名家長預估，新課綱上路後平均花費一定會再飆升。

108課綱 補習 教育部

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