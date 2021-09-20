基隆市投入3.1億元 提升51棟校舍耐震

中央社 / 基隆20日電

基隆市政府教育處表示，市長林右昌自上任以來，非常重視校舍結構安全，市府向中央爭取經費，投入新台幣3億1306萬餘元，補強51棟學校校舍，全面提升校舍結構耐震能力。

教育處長林祝里今天表示，學校校舍耐震補強工程自民國106年起至108年，已改善29棟校舍計1億3249萬餘元，去年和今年再改善15棟校舍計1億3533萬餘元，明年將持續進行7棟校舍耐震補強改善。

市府除進行學校校舍耐震補強外，更藉由補強工程搭配外牆拉皮整修、窗框更新等措施，同步改善學校建物美觀，經建築師與師生討論後，更讓改善後的校舍兼具美觀與實用。

深美國小校長陳建文指出，校舍耐震補強不只是結構上的改變，也是學生空間使用上調整改善的機會，深美國小也藉由補強工程，調整教學區開窗方式及設置位置，加強空氣對流。

林祝里表示，市府明年再爭取4523萬餘元經費，進行7棟校舍耐震補強工程，包含七堵國小、八斗國小、五堵國小、信義國小 復興國小、瑪陵國小、長樂國小，預計於年底前完成工程發包，明年寒假起陸續施工，提供師生安全無慮的學習環境。

寒假 基隆 建築 林右昌

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