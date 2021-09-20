每月都在裁員！鐘點華語教師今年底恐被疫情消滅

大專校院中秋節後開學，受新冠肺炎疫情影響，教育部仍不開放海外生來台學華語。國內華語教學主管直言「每個月都得裁員」，估今年底清空所有鐘點華語教師，造成人才流失。無預警遭解聘、遲遲無法復業的華語教師嘆，事到如今不得不放下熱愛的華語教學，思考轉入他行的可能。

高教工會組織部主任林柏儀指出，大專校院華語教師勞動處境比兼任教師更險惡，得忍受每三個月一聘的非典型聘僱，且學士學歷新老師鐘點費約350元到400元不等，碩士學歷則在380元到450元間，遠低於一般大學兼任教師每小時670元鐘點費。

高教工會調查，今年受疫情影響，多所國立大學傳出恣意解僱華語教師，不開立非自願離職證明，也不提供資遣費，讓華語教師形同用過即丟的「免洗筷」。許多華語教師近期在高教工會組成「華語教師勞權小組」，呼籲鐘點薪資比照兼任教師，並要求各大學遵守勞動法令；更多教師選擇默默離開這一行。

華語教學中心主管也很無奈，一名主管表示，國內境管政策多變，全國62個華語教學中心的處境和補習班一樣，這個月有學生、下個月沒學生，難依法預告資遣期程、提供謀職假。

這名主管強調，多數華語教學中心都是被現實逼到盡頭才裁員，如今新的學期將展開，華語生仍不能來台，可以來的1.3萬名學位生，又受限於檢疫空間不足等限制，入境緩慢，下學期的日子只會更苦。

目前多數華語中心只聘一名專任教師，淡江大學華語中心主任周湘華建議教育部提升每校華語專任教師為三到四人，避免人才流失。他解釋，政府既然每年要派200名華語教師到海外教書，若給他們專任教職保障，不但滿足外派需求，也能讓他們安心留在這個領域長遠發展，有助提升國內華語教學實力。

教育部回應，將積極督導學校健全師資聘用制度，並將此列入相關獎補助重要參考指標。

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