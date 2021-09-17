快訊

家人、男友都確診「卻沒被隔離」 新北20歲女染疫要查

台、以合作！ 大屠殺教育首度用於高中教學

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
駐台北以色列經濟文化辦事處與國教署人權教育資源中心合作，舉辦大屠殺教育教學應用工作坊。圖／擷取畫面
駐台北以色列經濟文化辦事處與國教署人權教育資源中心合作，舉辦大屠殺教育教學應用工作坊。圖／擷取畫面

駐台北以色列經濟文化辦事處、教育部國教署人權教育資源中心，以及耶路撒冷的Yad Vashem世界大屠殺紀念中心首次共同舉辦大屠殺教育教學應用工作坊，吸引80多位種子教師參加線上研討會。主辦學校台南女中表示，旨在將大屠殺教育應用於教學和課程中，「回顧過去，展望未來。」

駐台北以色列經濟文化辦事處、以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）與教育部國教署人權教育資源中心跨國合作，正在台南女中舉辦「SHOAH：How Was it Humanly Possible?

」影像特展，首度將大屠殺議題帶入高中校園，展出至9月27日。

台南女中校長鄭文儀今天表示，研討會共2場，第1場次已在日前舉行，邀請了Yad Vashem世界大屠殺紀念中心的海外教育培訓部負責人David Deutsch博士，線上介紹這個世界知名機構。其他演講者包括文藻外語大學教授張守慧、政治大學教授藍適齊教授，另以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）也分享了大屠殺中的個人家庭故事，以及以色列的大屠殺教育。

「在台灣推動大屠殺紀念的議題，是我們最重要的工作之一」，柯思畢說，「身為猶太人和以色列人，讓台灣人們了解這場巨大的悲劇，不但是我的榮幸，也是我的義務。我很高興我們有合作夥伴與我們共同分擔此一重責大任。」

第2場研討會將在9月26日登場，重點在於高中課程中應用「YadVashem」的線上資源，同時包含Deutsch博士和台灣歷史博物館研究員蘇峰楠的演講。

鄭文儀說，猶太大屠殺是人類史上廣受探討省思的重大議題，感謝以色列駐台辦事處提供深具意涵的影像圖文進入校園，作為深化大屠殺人權議題的教材。台南女中承辦教育部國教署人權教育資源中心，面對疫情和語言轉譯的困難，順利辦理以色列猶太大屠殺紀念館線上資源教學應用工作坊的研習，讓台灣師生能夠擷取第一手資料，進行思辨探索。「期許從南女踏出第一步，接續辦展學校及工作坊種子教師將擴散人權教育的內涵，成為我們生活文化中密不可分的成份。」

我國與以色列合作合作推廣大屠殺教育， 「SHOAH特展」首度在台南女中展出。圖／台南女中提供
我國與以色列合作合作推廣大屠殺教育， 「SHOAH特展」首度在台南女中展出。圖／台南女中提供

屠殺 以色列 人權

延伸閱讀

輝瑞、莫德納紛喊施打加強劑 第三劑可有效抵禦變種病毒

60+打輝瑞疫苗追加第3劑 以色列研究：染疫率降至1/11

以色列越獄風雲：一根湯匙絕地逃生的巴勒斯坦之囚

以色列做準備 要打第4劑新冠疫苗

相關新聞

桃園北科附工復課 學生：還好明天就是連假

長榮航空機師3名機師確診新冠肺炎Delta變種病毒，其中1人就讀臺北科技大學附屬桃園農工的小孩也確診，造成學校停課14天...

高三學檔只收到明年四月底？ 全教總憂技高生權益受損

明年將迎來首批新課綱畢業生，不論是普通高中，或技術型高中，學習歷程檔案都是升學重頭戲，國教署刻正召集各相關單位協調學習歷...

新北拚2030打造全市為智慧教室 議員憂預算不足難執行

新北宣示在2030年打造全市為智慧學校，市議員王淑慧表示，目前新北教育預算短促，執行面上恐有困難，相關硬體配套建置進度也...

新北推動智慧教育 2030年打造全市皆為智慧學校

智能城市是新北未來發展重要政策，市長侯友宜今日在市政會議宣布，2030年將把每所學校打造成未來智慧學校，分為數位校園、適...

幼兒園群聚縣市停課指引不一 托嬰中心嘆被衛福部遺忘

新北幼兒園上周爆發群聚感染，許多學校也紛紛預防性停課，但民進黨立委黃國書今舉行記者會表示，各縣市停課指引不一，衍生亂象，...

青年國中啟動「i See Youth」公益助學 解弱勢生燃眉急

高雄市青年國中今天舉辦「青年有愛．學子無礙」公益助學活動，啟動「i See Youth」關懷守護弱勢學生假期用餐的機制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。