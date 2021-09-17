台、以合作！ 大屠殺教育首度用於高中教學

駐台北以色列經濟文化辦事處、教育部國教署人權教育資源中心，以及耶路撒冷的Yad Vashem世界大屠殺紀念中心首次共同舉辦大屠殺教育教學應用工作坊，吸引80多位種子教師參加線上研討會。主辦學校台南女中表示，旨在將大屠殺教育應用於教學和課程中，「回顧過去，展望未來。」

駐台北以色列經濟文化辦事處、以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）與教育部國教署人權教育資源中心跨國合作，正在台南女中舉辦「SHOAH：How Was it Humanly Possible?

」影像特展，首度將大屠殺議題帶入高中校園，展出至9月27日。

台南女中校長鄭文儀今天表示，研討會共2場，第1場次已在日前舉行，邀請了Yad Vashem世界大屠殺紀念中心的海外教育培訓部負責人David Deutsch博士，線上介紹這個世界知名機構。其他演講者包括文藻外語大學教授張守慧、政治大學教授藍適齊教授，另以色列駐台代表柯思畢（Omer Caspi）也分享了大屠殺中的個人家庭故事，以及以色列的大屠殺教育。

「在台灣推動大屠殺紀念的議題，是我們最重要的工作之一」，柯思畢說，「身為猶太人和以色列人，讓台灣人們了解這場巨大的悲劇，不但是我的榮幸，也是我的義務。我很高興我們有合作夥伴與我們共同分擔此一重責大任。」

第2場研討會將在9月26日登場，重點在於高中課程中應用「YadVashem」的線上資源，同時包含Deutsch博士和台灣歷史博物館研究員蘇峰楠的演講。

鄭文儀說，猶太大屠殺是人類史上廣受探討省思的重大議題，感謝以色列駐台辦事處提供深具意涵的影像圖文進入校園，作為深化大屠殺人權議題的教材。台南女中承辦教育部國教署人權教育資源中心，面對疫情和語言轉譯的困難，順利辦理以色列猶太大屠殺紀念館線上資源教學應用工作坊的研習，讓台灣師生能夠擷取第一手資料，進行思辨探索。「期許從南女踏出第一步，接續辦展學校及工作坊種子教師將擴散人權教育的內涵，成為我們生活文化中密不可分的成份。」 我國與以色列合作合作推廣大屠殺教育， 「SHOAH特展」首度在台南女中展出。圖／台南女中提供

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