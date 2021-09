台、以合作！ 大屠殺教育首度用於高中教學

駐台北以色列經濟文化辦事處、教育部國教署人權教育資源中心,以及耶路撒冷的Yad Vashem世界大屠殺紀念中心首次共同舉辦大屠殺教育教學應用工作坊,吸引80多位種子教師參加線上研討會。主辦學校台南女中表示,旨在將大屠殺教育應用於教學和課程中,「回顧過去,展望未來。」

駐台北以色列經濟文化辦事處、以色列猶太大屠殺紀念館(Yad Vashem)與教育部國教署人權教育資源中心跨國合作,正在台南女中舉辦「SHOAH:How Was it Humanly Possible?

」影像特展,首度將大屠殺議題帶入高中校園,展出至9月27日。

台南女中校長鄭文儀今天表示,研討會共2場,第1場次已在日前舉行,邀請了Yad Vashem世界大屠殺紀念中心的海外教育培訓部負責人David Deutsch博士,線上介紹這個世界知名機構。其他演講者包括文藻外語大學教授張守慧、政治大學教授藍適齊教授,另以色列駐台代表柯思畢(Omer Caspi)也分享了大屠殺中的個人家庭故事,以及以色列的大屠殺教育。

「在台灣推動大屠殺紀念的議題,是我們最重要的工作之一」,柯思畢說,「身為猶太人和以色列人,讓台灣人們了解這場巨大的悲劇,不但是我的榮幸,也是我的義務。我很高興我們有合作夥伴與我們共同分擔此一重責大任。」

第2場研討會將在9月26日登場,重點在於高中課程中應用「YadVashem」的線上資源,同時包含Deutsch博士和台灣歷史博物館研究員蘇峰楠的演講。

鄭文儀說,猶太大屠殺是人類史上廣受探討省思的重大議題,感謝以色列駐台辦事處提供深具意涵的影像圖文進入校園,作為深化大屠殺人權議題的教材。台南女中承辦教育部國教署人權教育資源中心,面對疫情和語言轉譯的困難,順利辦理以色列猶太大屠殺紀念館線上資源教學應用工作坊的研習,讓台灣師生能夠擷取第一手資料,進行思辨探索。「期許從南女踏出第一步,接續辦展學校及工作坊種子教師將擴散人權教育的內涵,成為我們生活文化中密不可分的成份。」 我國與以色列合作合作推廣大屠殺教育, 「SHOAH特展」首度在台南女中展出。圖/台南女中提供

