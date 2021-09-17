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LINE官方帳號首推教育方案 改善老師家長遠距溝通

中央社 / 台北17日電

因應疫情變化，各級學校演練遠距教學，LINE官方帳號今天首度針對公私立校園的老師與教職員釋出教育方案，對LINE官方帳號中用量方案的使用者，提供使用一學年減免4個月月費的補貼。

通訊軟體LINE觀察，因疫情而臨時停課或在家學習的情況，已成為老師、家長與學生的日常，教育工作者遠距溝通常遇到不少困境，像是如何有效管理親師溝通訊息，或是個人帳號與家長訊息混雜。

LINE表示，老師使用LINE官方帳號來聯繫家長與教學事宜，不僅熟悉的LINE介面環境有助快速上手，更可與私人帳號區隔，減輕查找與回覆訊息的負擔。

例如LINE官方帳號的群發訊息功能，可一鍵發布重要公告，老師也可標記每個對話框進行分眾管理，或彈性設定LINE電話接聽時間，避免休息時被打擾。

因此，LINE官方帳號首度釋出教育方案，不限公私立大專院校、中小學或學前教育，凡持有老師或校務人員的身分（含edu.tw網域的信箱），於10月31日前申請為期一學年的官方帳號中用量方案，完成標籤並群發1則訊息，可享有開學月與寒暑假共4個月月費減免的優惠。

LINE 疫情

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