開學至今校內確診連環爆 網友最憂心這件事！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤九月開學至今「校園染疫」話題的網路聲量表現，整理出網友的五大擔憂，及三族群對此擔憂話題的網路討論重點。

隨著國內疫情逐漸趨緩，本（9）月開始各級學校陸續開學，但才剛開學沒多久陸續傳出校內確診、停課的消息，部分大專院校甚至改採線上開學，並延續遠端授課等型式。已有多起幼兒園及國小已採預防性停課，也讓眾多家長擔心孩童在校園面臨的染疫風險。

該不該「實體上課」？ 校園防疫速度引討論

雖然教育部於九月開學前，全面推演防疫措施，並要求各級學校嚴陣以待，但在開學短短兩週內，仍舊有多間學校因學生確診而停課，因此「是否維持實體上課」引發網友熱論，其中兩派家長意見大不同，部分爸媽呼籲「還是趕快遠距吧，都那麽多間學校確診了」，但也有家長認為「不實體上課，誰來照顧孩子？」，表示雙薪家庭根本無法照應居家上課的孩子，除此之外，也有專家提出「分流上課」的想法，希望有大人看顧的小孩留在家中遠距教學，而無長輩照應的孩子再到學校上課，引起民眾熱議。

校園染疫五大擔憂話題網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，儘管政府規劃將於中秋連假後安排學童於校內進行疫苗的施打，但仍有不少網友擔憂「疫苗施打速度緩慢」的問題，認為將有部分家長會於中秋連假安排跨縣市旅遊，因此等到連假後才施打疫苗，反而可能導致連假過後學童群聚的感染事件。

除此之外，也有家長網友憂心校園的「防疫措施是否落實」，擔心年紀較小的孩子，在學校無法戴好口罩或遵守梅花座的規定，就有網友發文表示「女兒回來說，幼稚園其他小孩都不戴口罩」，引發許多心有戚戚焉的家長網友留言，包括「但跟老師反應，老師也表示沒辦法」、「只能自求多福，不然怎麼辦」等。

學生憂開學引群聚感染 父母心疼小孩「被戳鼻子」

觀察不同族群間對於「校園染疫」的話題文本，可發現學生網友對於校方是否採「實體開學」最為關心，其中部分大學生不滿學校在九月初「還沒公佈到底要不要遠距」，認為校方應儘速公佈因應政策，讓外縣市學生可以提早準備，另外也有學生表示，大學每堂課的同學組成皆不同，擔心實體授課可能引起大型群聚感染。

三族群校園染疫擔憂網路討論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而儘管大部分教職人員，已於開學前安排接種疫苗，但面對還無接種疫苗的學童，教師仍擔心自身染疫的風險；除此之外，許多家長也擔憂，若是孩子停課，根本無法在家照顧小孩，並表示「我跟老公都要上班，小孩停課誰要照顧？」，另外也有父母心疼「如果有同學確診，小朋友怎麼受得了做PCR？」，呼籲「傳出確診的縣市先停課」，以免疫情失控。

隨著九月開學季到來，莘莘學子不管是到校實體開學，或是維持居家上課，都還是要好好落實防疫措施，保護自己、也保護家人！

觀看原文→ https://bit.ly/3EprvLO

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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