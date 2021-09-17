讓外籍生也能感受中秋團圓 義守大學發月餅及文旦

中秋節即將來臨，高雄義守大學為讓在校外籍生感受佳節溫暖，準備中秋月餅及文旦，自本月13日起至17日午晚餐時間，配合防疫政策，定點至校本部及醫學院區宿舍發放，校長陳振遠昨還現場教學生自製文旦帽，他表示，很多外籍生都是第一次過中秋，望小小心意讓學生感受團圓的溫暖。

校方昨安排陳政遠現場發放月餅及文旦，陳政遠表示，身為家長，他很明白團圓時刻相聚的重要，對於受疫情影響無法回家的外籍學生更是關心，昨與學生聊起現況也感謝學生防疫的配合，現場也特別教學生製作柚子帽，來自聖文森的羅啟信當場現學現賣，完成柚子帽後馬上開心的戴在頭上。

來自越南，目前就讀應用英語學系的黎光強表示，今年中秋節無法回家團圓，心裡原本有點悶，但是收到學校特別準備的月餅和文旦，讓他覺得學校師生像是一家人，這是他的第二個家。來自吉爾吉斯的孔敏娜表示，第一次吃到蛋黃餡的月餅，感覺很特別且印象深刻。

義守大學表示，隨著境外生的開放入境，校方配合中央疫情指揮中心、教育部及高雄市政府規定實施境外生入境檢疫隔離，學生於隔離期間，除可透過線上方式先認識義守大學，同時校方也安排義大各國學長姊線上分享生活輔導資訊，讓境外生在隔離期間也不孤單，視每一位學生為家人。 義守大學昨在配合防疫政策下，由校長陳政遠現場發放月餅及文旦，來自聖文森的羅啟信完成柚子帽後馬上開心的戴在頭上。圖／義守大學提供 義守大學在配合防疫政策下，定點於校本部及醫學院宿舍發放月餅及文旦，供學生自由領取，感受中秋節氣氛。圖／義守大學提供

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