高三學檔只收到明年四月底？ 全教總憂技高生權益受損

明年將迎來首批新課綱畢業生，不論是普通高中，或技術型高中，學習歷程檔案都是升學重頭戲，國教署刻正召集各相關單位協調學習歷程上傳日程。全國教師工會總聯合會卻指出，無論採用何種管道升學，教育部規範學校上傳中央學習資料庫的時間，將統一於四月中下旬截止。全教總認為，中央資料庫關閉時間，應考量普大與四技二專升學時程差異，脫鉤辦理。

一一一學年大學個人申請入學將採計高中學習歷程檔案，學習歷程上傳項目包括課程學習成果，明定由學生在高中課程中製作的書面報告、實作作品、自然科學領域探究與實作成果、社會領域探究活動成果，都是以校內課程為主，每生每年可上傳6件，學生最後從18件中最多選擇3件給大學。

教育部今年6月28日發布新聞稿，表示111學年度大學考招日程規劃業經相關考招單位確認，為使考招作業日程能依規畫進行，考生提供大學申請入學審查資料，包含5學期的修課紀錄、6學期課程學習成果及多元表現，將由中央學習歷程資料庫傳送至甄選會，第6學期的修課紀錄則由各高中以PDF檔傳送至甄選會，甄選會整理後，再分送各相關校系審查。

教育部也提及，考生可於明年3月31日公告申請入學一階篩選名單後，於4月下旬前，針對通過一階篩選校系上傳及提交課程學習成果與多元表現，並於5月中旬前完成備審資料。

不過，普通高中學生採普大升學管道，將於明年1月底完成學測考試，可專心準備高三下的學習歷程檔案與總結性反思；技術型高中學生採四技二專管道，學生卻必須在五月第一周迎來升學最重要的大考—四技二專統一入學測驗，準備學習歷程檔案的時間較較為短促。

全教總表示，教育部將學校上傳中央資料庫的時間統一定在四月中下旬，如此一來，恐導致九萬名的技高、綜高專門學程學生，必須一面準備四技二專大考、一面準備學習歷程檔案，與現況考完統測後才準備備審資料相比，顯不合理。

全教總建議，國教署應考量兩種升學制度的差異，讓學習歷程檔案資料庫關閉時間與學制脫鉤，別讓九萬名升學四技二專的考生，被迫接受不合理的日程設計，損及技高學生的升學權益。

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