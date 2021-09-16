影／中市保全協防校園安全工作 學生上課好安心

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聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市警局為加強校園安全維護，擴大協防力量，運用民間系統保全業者巡查機制，導入協助校園周邊巡守，提升巡查密度，藉以強化本市維護校園治安力度。圖／警方提供
台中市警局為加強校園安全維護，擴大協防力量，運用民間系統保全業者巡查機制，導入協助校園周邊巡守，提升巡查密度，藉以強化本市維護校園治安力度。圖／警方提供

台中市警局為加強校園安全維護，除實施多項強化協助維護校園安全機制外，3月底並擴大協防力量，運用民間系統保全業者巡查機制，導入協助校園周邊巡守，提升巡查密度，以發揮警民合作成效，其間受到「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響，5月中旬暫停實施

現階段疫情趨緩，且各級學校開，中市警局已函洽中市保全商業同業公會，自9月1日起賡續恢復執行協防工作，藉以強化本市維護校園治安力度。

中市警局繼全國首創「保全日」後，再祭出保全協防治(校)安創新作為，結合轄區系統保全公司，依區域性採認養方式，針對市區夜間部高中、職18所學校實施，於學生上、下課夜間時段執行巡查，並於3月30日在市政府廣場盛大舉辦安全協防誓師大會，由盧市長親自主持，並邀集參與之華岡、巨僑、中華警安、警聯、台灣星堡、中興、俊邦、捷揚及亞東等9家系統保全公司，共同簽署加入校園安全維護宣言，正式啟動強化校園安全維護新頁章。

該項協防措施於4月1日起正式執行，惟因受到「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響，為避免接觸感染，乃於5月中旬暫停實施，又因適逢7、8月暑假期間，校園協防工作暫緩迄今。

因應現階段全台疫情趨緩，警戒標準已調降至第二級，且各級學校於9月1日起均開學並恢復到校上課，為延續校園安全維護工作，臺中市警局已函洽臺中市保全商業同業公會，協請華岡、巨僑、中華警安、警聯、台灣星堡、中興、俊邦、捷揚及亞東等9家系統保全公司，自9月1日起賡續恢復執行協防工作，藉以強化本市維護校園治安之力度，並配合政府落實各項防疫措施，兼顧防疫並重原則。

台中市警局局長蔡蒼柏表示，對於各家系統保全公司願意持續投入人力，協助維護校園安全，善盡社會義務，此種無私奉獻的精神，表達誠摯感謝。本於「警力有限，民力無窮」的精神，希望在有限的警力下，善加運用保全民力，以彌補警力不足，同時透過建立市警局與保全間密切的夥伴關係，共同打造本市治安新氣象！

台中市警局為加強校園安全維護，擴大協防力量，運用民間系統保全業者巡查機制，導入協助校園周邊巡守，提升巡查密度，藉以強化本市維護校園治安力度。圖／警方提供
台中市警局為加強校園安全維護，擴大協防力量，運用民間系統保全業者巡查機制，導入協助校園周邊巡守，提升巡查密度，藉以強化本市維護校園治安力度。圖／警方提供

保全 疫情

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