新北拚2030打造全市為智慧教室 議員憂預算不足難執行

新北宣示在2030年打造全市為智慧學校，市議員王淑慧表示，目前新北教育預算短促，執行面上恐有困難，相關硬體配套建置進度也令人憂心；市議員劉美芳也說，智慧化及數位化不是像冷氣「裝了就好」，很多軟硬體配套問題都需再多規劃，另外很多家長也擔心孩童因此近視度數暴增。

新北今日市政會議宣布，要在2030年將把每所學校打造成未來智慧學校，不只讓孩童能以科技方式學習，校務評鑑、校務系統及親師生平台等智慧科技新模式也都陸續進行中。

王淑慧表示，很佩服市長侯友宜的想法，目標也都設定的很漂亮，但就怕執行面跟不上，「淪為畫大餅」，因為據她了解，目前新北的教育預算短促，真要執行在都會區可能還可以，但其他地區的條件恐無法達成。

王淑慧指出，尤其智慧化及數位化都需要穩定網路，市府針對像是光纖網路之類的新技術，有沒有做好完善佈置或考量？所以相關政策不是只有數字漂亮，她會持續緊盯市府的相關施政。她還質疑，時間點設定在2025也很奇怪，現在不知道侯友宜是否競選連任或參選總統，也令人不解此目標到底是為哪一場選舉而設定。

劉美芳認為，智慧化及數位化是趨勢，但學校也得有配套措施，像這次因應疫情遠距教學，相關設備應該要如何解決就是很重要問題，尤其很多家長擔心孩童視力問題，智慧化帶來的是一天至少6小時的觀看螢幕時間，恐怕會嚴重傷害成長中孩童的視力，因次教育局還是必須要有相關配套及宣導。

劉美芳還說，智慧化教學下，老師教學內容及模式要隨之調整，也可能會出現有教師跟不上的情況，教育局對此應該要有相關方針，而不是只顧硬體，軟體方面亦要有相關措施。

劉美芳擔心，智慧教室及相關科技運用，不是如同裝冷氣「裝了就好」，背後涉及軟硬體佈建及相容性問題，尤其一些老舊校舍似乎難以跟上，所以要在幾年內達到目標可能還是有難度。 新北拚2030年打造全市為智慧學校，教室內都配發無線網路及觸控式螢幕，班級學生跟老師都有一台平板。圖／新北市教育局提供

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