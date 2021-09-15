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新北推動智慧教育 2030年打造全市皆為智慧學校

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
教育局長張明文表示，透過科技數位化，用手機操作親師生平台系統就可讓老師、家長掌握學生出缺勤、身體狀況。圖／新北市教育局提供
教育局長張明文表示，透過科技數位化，用手機操作親師生平台系統就可讓老師、家長掌握學生出缺勤、身體狀況。圖／新北市教育局提供

智能城市是新北未來發展重要政策，市長侯友宜今日在市政會議宣布，2030年將把每所學校打造成未來智慧學校，分為數位校園、適性學習、數據治理三大面向。侯友宜表示，要及早用科技打造學習方式，疫情讓民眾改變用遠距教學，不管疫情如何變化，遠距線上學習就是未來趨勢，不會因為疫情結束就改變。

張明文表示，疫情改變民眾的生活跟教育，5月19日起全國開始遠距教學持續6周，連大專校院至雙十連假都是線上教學，包含國際論壇、進修研習等，科技運用是未來重要的發展。

張明文表示，2022年設置新北雲端智慧科技中心，以大數據平台整合中央與地方資料分析幫助政策推動，並將校務評鑑轉型試辦「教育報告與支持系統」且將於2023年啟動，未來學校不用再上傳佐證資料，資料數據由平台直接匯出，減輕學校人員行政負擔。2023年打造新北校務雲，校務行政系統從網頁版升級為手機版，讓行政人員透過手機隨時隨地用。2025年建置全市10600間智慧教室，未來「班班」都是智慧教室。

張明文表示，透過科技數位化，用手機操作親師生平台系統就可讓老師、家長掌握學生出缺勤、身體狀況，家長用手機就可查詢成績單，更可與衛生局、社會局等跨局處合作，培養學生運動習慣或是掌握弱勢族群狀況，進而啟動關懷作業。

張明文也說，因應線上教學，親師生平台使用次數已超過2千萬次，在未來教學上老師會是領導者，有別過往在課堂上賣力講課，但仍有學生不懂課程，透過科技學習可讓老師掌握每個學生的問題，並打造個人化學習，解決學生的學習問題。

教育研究與資訊發展科科長吳佳珊補充，目前新北市總計有455間智慧教室，教育局採漸進式規劃，預計在2025年達到每班都是智慧教室，教室內都配發無線網路及觸控式螢幕，班級學生跟老師都有一台平板，將來設備完善後，可搭配親師生平台進行線上教學。

吳佳珊表示，2024年將會評估各校硬體成熟度及老師接受度，再視狀況設立實驗學校，不一定只有一所學校，2026年預計在9大分區規劃示範學校，2028年達成29區都有示範學校。

教育局長張明文表示，透過科技數位化，用手機操作親師生平台系統就可讓老師、家長掌握學生出缺勤、身體狀況。圖／新北市教育局提供
教育局長張明文表示，透過科技數位化，用手機操作親師生平台系統就可讓老師、家長掌握學生出缺勤、身體狀況。圖／新北市教育局提供
智能城市是新北未來發展重要政策，市長侯友宜今日在市政會議宣布，2030年將把每所學校打造成未來智慧學校。圖／新北市教育局提供
智能城市是新北未來發展重要政策，市長侯友宜今日在市政會議宣布，2030年將把每所學校打造成未來智慧學校。圖／新北市教育局提供

遠距教學 疫情

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