青年國中啟動「i See Youth」公益助學 解弱勢生燃眉急

高雄市青年國中今天舉辦「青年有愛．學子無礙」公益助學活動，啟動「i See Youth」關懷守護弱勢學生假期用餐的機制，協助學生度過困境，對無力繳交註冊費及各項學習所需的學子，每人補助2500元專款用於各項學習所需，在許多單位支持下，先幫助了60幾名弱勢生。

青年國中表示，疫情造成社福邊緣學生家庭收入更不穩定，5月中旬在家教育開始不久，學校就有一對雙胞胎的單親母親來電詢問，因為疫情，她原本擔任臨時工的機會都沒了，可否先將孩子們已繳交的午餐費用退還，不然家裡快斷炊。校長林月盛及家長會長吳文德得知，立即啟動「i See Youth」關懷守護弱勢學生假期用餐的機制，協助度過窘況。

高雄市議員李雅靜請青年國中提列「青年有愛．學子無礙」的企畫，號召高都國際青年商會、鳳山西區扶輪社、高雄市凱旋慈善會，一起實現這項公益助學計畫，並由和發慈善會、社團法人百慧公益慈善協會協辦，也獲得三商美邦人壽股份有限公司1779通訊處、中華大車隊、國際龍族愛心餐協會贊助。

籃球隊林同學從小由阿公阿嬤帶大，家中在夜市擺攤，收入原本就不穩定，因為疫情爆發及各項管制措施執行，更讓家中經濟雪上加霜。開學註冊在即，除了營養午餐已由導師協助申請教育局補助外，其他像是學雜費、講義費、校隊練習需要的球鞋、運動衣、護具及參加各項比賽及移地訓練的自費部分等等，支出已造成老人家沉重的負擔。他很感謝善心的公益團體長輩，這筆及時的助學金可以讓阿公阿嬤稍微喘口氣，也能讓他安心地追逐我的籃球夢。

洪同學說，前幾天還寄住在國小導師家，母親為越南籍新住民，家中的經濟要靠姑姑資助，同住者有奶奶、母親及就讀高中的姐姐，僅靠媽媽打零工維生，不足以維持生計，加上防疫期間工作機會更少，能獲得這筆公益助學金就像是天降甘霖。

張同學的父親打零工維生，在疫情中工作機會更難獲得，不足以維持家計。老師說，張同學熱情開朗，也有服務熱忱，在班上樂於合作，能得到外界協助將使他更有機會積極成長。 高雄市青年國中校長林月盛（右）感謝高雄市議員李雅靜（左）對弱勢學生的協助。記者徐如宜／攝影 高雄市青年國中校長林月盛（右二）感謝熱心團體對弱勢學生的協助。記者徐如宜／攝影

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