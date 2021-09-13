全球佛學會考 雲端寫佛教新猷

佛光會中區協會副會長林杏芬的二女兒卓姿玗，在月子中心應考。 圖／人間福報 提供

【本報訊】國際佛光會2021年首度全球線上佛學會考，9月全球同步盛大登場，考場橫跨五大洲58個國家地區，試題以佛光山開山星雲大師《佛法真義》為範疇，深入人間佛教理念，總計4萬佛光人、民眾，經線上Google系統，限時進行網路作答，因應跨時區、克服語言障礙，動用中、英、法、印等8種語言，試卷版本近50種，為佛教寫下歷史新頁。

稚齡童軍葉佳茵，就讀幼稚園大班，參加人生的第一場考試。 圖／人間福報 提供

台灣地區無畏颱風攪局，在中華總會、各分會推動下，9月12日也首度線上與紙本同步舉行，佛光山轄下44個道場、台北指南宮和花蓮四維高中等共襄盛舉，其中不乏祖孫三代、四代報考並共讀，總人數逾2萬3千人，組別有成人與兒童組，今年增設台語聽寫組。因應防疫措施，道場實體考場遵守政府防疫相關規定。

橋頭分會會員郭歐菊用放大鏡認真的作答，令人讚賞、感動人心，法喜充滿。 圖／人間福報 提供

●信仰傳承 扎根家庭

參加年齡從6歲到96歲的老人家，乃至有一位年輕媽媽，才剛誕生寶寶，產後第二天就來應考。

「全球佛學會考是讓社會大眾閱讀星雲大師《佛法真義》，深入佛法與人間佛教理念。」國際佛光會中華總會副總會長吳欽杉表示，希望人人生活書香化、佛化生活化。

台中佛光人參加線上佛學會考。 圖／人間福報 提供

國際佛光會中華總會祕書長覺培法師表示，《佛法真義》建立佛教正確的認識，有正確觀念，學佛不偏頗，人生道路有智慧。希望每一年都有一次佛學會考，共同閱讀的材料，希望能如星雲大師期望「深入經藏，智慧如海」。

金光明區各分會、童軍團，以及青年團卯足全力廣邀會員、家屬及佛光之友等900人應會考試，多位鶯歌里長認為跟上潮流學習雲端考試，新鮮有趣，透過閱讀題庫，對佛法有基本認識。

法寶寺佛光人全體總動員近千人熱情參與，法寶寺住持妙詠法師說，考試讓全家齊聚，驗證學習成果，廣傳佛法。苗栗督導區逾200人報名，總會監事張清川等多個家族，強調信仰傳承菩提種子從小扎根。

督導吳靜月孫子7歲王浥恩在父母親關懷下完成試題。 圖／人間福報 提供

●行解並重 提升自我

中區協會台中一至三區佛光人線上以法相會，南屯二分會督導鄭琇分說：「精選重點認識佛法的真義，能和全世界大眾共結法緣。」逾90位會員及非會員研讀佛法與家族15人。

南區福國寺信眾、佛光家庭、社團等近440人參與。中華總會理事蔡國華發動親友團、讀書會、扶輪社近60人。另外，普賢寺逾700人、慧慈寺250人，還有佛光山叢林學院等共同砥礪，悠遊法海。

台東督導區10個分會近300人報考，年齡從國小至80歲長者。日光寺監寺慧無法師說：「考試收穫最大的是自己，在佛法上用功持之以恆，提升自我，福慧雙修。」

參加金剛寺的台東大學學生莊睿閎表示，經佛學會的研讀中，可體悟佛法和生活的結合，是處世的良方。

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