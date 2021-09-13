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枋淑婷、黃美玲獲選優良教育人員 饒慶鈴送紅榜恭賀

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東豐年國小教師枋淑婷（中）獲選教育部優良特殊教育人員，縣長饒慶鈴致贈紅榜祝賀。圖／台東縣教育處提供
台東豐年國小教師枋淑婷（中）獲選教育部優良特殊教育人員，縣長饒慶鈴致贈紅榜祝賀。圖／台東縣教育處提供

台東縣豐年國小枋淑婷及海端國中黃美玲2位教師在特教服務十年餘，今年獲選教育部優良特殊教育人員，縣長饒慶鈴今天頒贈紅榜恭賀。饒慶鈴說，全國僅18位教師獲肯定，台東就占2位，杏壇與有榮焉，她也代表地方表達感謝與欽佩。

教育處表示，特殊需求的孩子如同夜空中的點點繁星，當教師們用教育的光照射時，就能協助他們發揮潛能、展露光彩，讓每個孩子適得其所、肯定自我，是教育過程中最美的畫面。

枋淑婷投身特教14年，歷經資源班、特教班及巡輔班3種不同班別，參與許多特教孩子的生命歷程，卻總是能夠尊重孩子的獨特性，依孩子需求提供合適的教學，找出亮點，並帶著特教生走出班級參與校園事務，盡量融入社會，在不同環境學習。

黃美玲從事特教16年，她有感偏鄉師資結構的失衡，多年來擔任認輔教師，利用課後時間指導學習有困難的學生，非常難得。她並深入部落推動家庭教育，2016年先獲推展家庭教育績優個人獎，去年率隊獲全國身障運動會滾球項目女子組第一名及第三名佳績。

台東海端國中教師黃美玲（中）獲選教育部優良特殊教育人員，縣長饒慶鈴致贈紅榜祝賀。圖／台東縣教育處提供
台東海端國中教師黃美玲（中）獲選教育部優良特殊教育人員，縣長饒慶鈴致贈紅榜祝賀。圖／台東縣教育處提供

饒慶鈴 台東 教育部

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