最後5間國小冷氣添置完成 北市冷氣裝設率達100%

為推廣智慧綠建築校園建置、節能減碳，北市教育局今表示，在企業與家長協力合作之下，北市公立各級學校普通班冷氣設備裝設達100%，並持續落實節能降溫措施，此外，台灣松下銷售股份有限公司捐贈冷氣設備共180台總價值約700萬元，另技術型高中7校獲贈120台，主要用於專業實作課程開發、技能檢定及選手培訓等用途。

教育局表示，此次，台灣松下銷售股份有限公司捐贈學校冷氣設備共180台總價值約700萬元，其中，國小5校獲贈60台，完成本市學校普通班冷氣裝設最後一哩路，北市公立各級學校普通班冷氣設備裝設達100%。另技術型高中7校獲贈120台，主要用於專業實作課程開發、技能檢定及選手培訓等用途，加強產學合作。

教育局表示，配合教育部前瞻計畫補助普通教室、專科教室、圖書館、幼兒園教室新設及汰換冷氣設備，北市獲補助計185校，數量計6311台，核定經費計3億668萬1000元，教育部經費補助70%約新台幣2億1467萬6700元，教育局自籌30%約9200萬4300元，致力提升學生舒適的學習環境。另中央、市府共同籌湊9.5億進行校園電源改善工程及能源管理系統，確保冷氣用電安全及智慧節能管理。

台北市長柯文哲表示，台灣松下銷售股份有限公司無私奉獻支持的力量，捐贈本市學校冷氣設備共180台，提供師生於課程實作並營造學生舒適的環境，提升學生學習環境舒適度。

台灣松下銷售股份有限公司總經理林淵傳表示，北市長期鼓勵高職與企業合作交流，發展產學合作平台，讓高職生在企業所提供場域，透過體驗與實作逐步了解自己的性向與志趣，並且全面發展均質化的高中職，培養各種不同專業的優秀人才。此次針對全國所有空調檢定、實習需求單位及6所台北市國小，捐贈空調做為教學、檢定、技能競賽及教室設備改善等用途，希望能善盡產業人回饋社會的本分。

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