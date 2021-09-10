職場超強疫援！大數據、電腦人才夯，斜槓技能帶著走

嚴峻的疫情持續衝擊勞動市場，根據求職網站今年八月底的調查，應屆畢業或退伍的職場新鮮人中僅兩成「正在從事正職工作」，代表有超過七成年輕人在初進職場時碰到疫情爆發，創下八年以來的新鮮人就業率新低點。

圖／臺師大 提供

過去這兩年成為金融海嘯以來最慘的時代，正要大展身手的時候沒辦法學以致用，行政院主計處的統計更帶來七月失業率創下十年來同期新高的壞消息。要如何在後疫情時代下提升職場競爭力、成為企業需要的人才？成為職場人士不得不面對的嚴肅問題。

許多企業為了在防疫規定底下維持正常營運，紛紛轉為網路線上發展。從線上金融到人力資源大數據應用，電商平台、數位行銷等新興產業類型已是未來的職場趨勢，遠距直播能力、大數據分析、網路行銷、平面設計……等技能，具備相關能力的人才將是企業們積極想要網羅的對象。

圖／臺師大 提供

國立臺灣師範大學進修推廣學院回應時代的需要，推出一系列的基礎與進階電腦課程，提供培養工作技能和專長的管道。不論是PHOTOSHOP、ILLUSTRATOR的平面設計課，還是INDESIGN、EXCEL、遠距直播系列課程，都能循序漸進地幫助有心學習的人在動盪時代抓住機會，不被劇烈的產業轉型淘汰。

2021年八月起也開設了多門線上同步課程，讓防疫期間的進修計畫不中斷。最新課程包含用三個小時教會你全球化時代熱門的免費大數據分析工具──TABLEAU，快速掌握圖形化大數據資料的基本功能與分析能力，以及一系列的PHOTOSHOP特效課程、用24小時學會專案管理PROJECT，成為企業搶著要的專案達人，還有看電影學網路行銷與創新創業課程，幫助網路創業族群掌握時代先機。

國立臺灣師範大學進修推廣學院的課程相當多元，也有開設給國高中生的大學程式設計先修基礎課，與網路行銷與網站企劃實戰班、PowerBI數據資料及圖像化報表……等，以及英語、日語、韓語、東南亞語等各式外語課程，讓社會新鮮人及職場人士在忙碌的生活與防疫規範下，仍有提升競爭力的最佳管道，在疫情時代掌握產業趨勢，成為具備網路科技能力的斜槓人才！了解更多或報名課程請上。臺師大進修推廣學院官網

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