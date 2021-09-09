麟洋返校取得碩士學位 北市大鼓勵讀博士班深造

奧運金牌得主王齊麟與李洋今天回北市大辦理離校手續，正式取得碩士學位。北市大鼓勵麟洋報考博士班持續深造，兩人則笑著表示，若有機會希望能繼續攻讀。

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋」王齊麟、李洋日前已完成碩士論文及口試，今天在教練陳宏麟陪同下，回到母校台北市立大學辦理研究所離校手續。

北市大代理校長邱英浩表示，「麟洋」選在「國民體育日」80週年回校格外具有時代意義，北市大已是全國大專院校中得到最多奧運金牌的學校，代表著前校長戴遐齡功績有成，希望後繼能踏著麟洋與陳宏麟的步伐，以他們的精神為目標，繼續發光發熱。

邱英浩說，2004年雅典奧運，北市大的校友陳詩欣拿下台灣第一面金牌，天母校區因此有一棟體育館以她為名，如今麟洋拿回金牌，將命名新落成圖書館中的會議廳為「麟洋廳」，提醒並鼓勵選手們永遠記得三人的精神，前仆後繼、繼續努力。

王齊麟表示，能用他與李洋的名字設廳是一件很光榮的事情，希望以後能在球藝上繼續精進，並往博士班繼續研讀。

李洋說，就像王齊麟講的一樣，「麟洋廳」是一個肯定，希望之後可以把經驗與技術傳承給其他運動員，鼓勵他們有更好的成績，也希望有機會能繼續精進學業。

為了繼續培植校內運動選手發展，邱英浩說，目前正在整理潛力選手名單，除了提報市府給予補助外，也與願意出錢出力的企業界媒合，把更多心力放在為這塊土地努力的選手們身上，繼續傳承北市大精神。

對於北市大體育系主任王宗騰關心拿到金牌後回國訓練的心態轉變，李洋說，他認為最重要的是把姿態擺低，能夠重新開始訓練很開心，因為球場上才是最能放鬆做自己的地方，很慶幸人生裡有羽毛球。

王齊麟表示，希望大家可以多關注選手的運動表現，奧運金牌只是個開始，希望之後能拿出更好的成績讓大家感到驕傲。

北市大主秘陳顯宗提醒王齊麟、李洋，競技運動訓練研究所博士班即將在年底開始報名，記得提出申請。

商品推薦