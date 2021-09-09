高中生設計智能機器人 交通導護防疫讓師生安全入校園

高雄市立志中學師生研發校安智能機器人「奈森龍National」和「蒂芬絲Defense」，新學期投入交通導護工作，可以引導學生安全過馬路、偵測排除違停車輛，還能在學生入校時協助體溫量測、酒精消毒，及時提出異常警訊。校安智能機器人有如全能型交通防疫志工，親生覺得新鮮有趣，放心上下學。

「奈森龍National」和「蒂芬絲Defense」每天在校門口迎接師生上學，引導著學生通過馬路，讓家長能安心接送，俐落地在校門口執行導護工作。機器人會因應不同的交通狀況作出反應，偵測到車輛靠近校門時，便發出「此處禁止停靠，車輛請往前駛」的警示語音；綠燈時用手勢引導，並提醒學生盡快穿越斑馬線。

立志中學校長江澈表示，社區與學校是共同生活圈，希望在學生上放學時，提供親師生安全的交通環境，並降低對社區所造成的影響。學校之前已研發過照護機器人，學生們學會程式設計寫進單晶片，讓機器人動作；這次則是搭配總務處的防疫設備與物資，用智能機器人來服務同學。

立志中學資訊科教師宋修賢表示，資訊科融入新課綱涵育公民責任的課程目標，將資訊科特色課程「AI物聯機器人」融入生活情境，透過自主學習發展科技資訊素養。因為學生上、放學時段，除了家長接送車輛、還有市區公車、校車，都會經過校門前這個路口，容易造成車輛壅塞，對里鄰居民造成困擾。「蒂芬絲Defense」的設計理念，便朝著改善上下學期間較為複雜的交通環境，提升親師生的用路安全，降低社區居民造成的不便。

資訊科學生莊宏維、李懿修與顏岑臻說，因為對AI智慧機器人研發很有興趣，這次的實作經驗有很多收穫，又能夠幫忙到大家，覺得很有成就感。未來還能視校園安全維護的需要加裝模組，持續擴充機器人的功能。

教育局校園安全事務室主任黃哲彬說，以機器人輔助導護的作法非常有創意，學生安全是校園工作重點。 高雄市立志中學智能機器人「蒂芬絲Defense」偵測到車輛靠近校門時，便發出「此處禁止停靠，車輛請往前駛」的警示語音。記者徐如宜／攝影 高雄市立志中學師生研發校安智能機器人「奈森龍National」和「蒂芬絲Defense」，新學期投入交通導護工作。記者徐如宜／攝影 高雄市立志中學校安智能機器人「奈森龍National」，在學生入校時協助體溫量測、酒精消毒，及時提出異常警訊。記者徐如宜／攝影

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