弘光科大學長領軍3新生 奪下亞洲電競賽冠軍拿百萬獎金

弘光科技大學「弘光獵鷹」電競隊兩位選手，與今年成為多媒體遊戲發展與應用系的3位大一新生，組成「上善若水」隊伍，參加2021「亞洲電子競技公開賽」，在「英雄聯盟」冠亞軍賽中逆轉勝擊敗「台北熊讚」隊，榮獲總冠軍，奪得獎金100萬元，學生開心說：「能夠打敗各路好手，真的很不可思議。」

弘光科大多遊系主任黃建基表示，2021「亞洲電子競技公開賽」吸引來自台灣、大陸、南韓、馬來西亞、香港及澳門等地，共770支隊伍報名在台北參賽，「上善若水」隊伍從7月17日起開始進行初賽，其中高雄三信家商剛畢業的學生吳羿翰、許永宏、郭秉鑫成為弘光多遊系新鮮人後，在弘光獵鷹電競教練邱亮融的帶領下進行培訓，雙方培養默契，經過2多月的比賽，最後擊敗383隊強敵。

黃建基說，學校有優秀的電競環境教育，吸引各地年輕好手就讀，這次參加亞洲電子競技公開賽，由兩位有多次參賽經驗的大二學生張子華、樊兆富，帶領剛入學的三位大一生練習，三位大一生在國內累積豐富的電競實力，常駐韓國電競伺服器，有宗師、大師等級，也曾登頂過台服第一，五位學生組成堪稱是國內最強的戰隊。

邱亮融說，3位新生在6月高中畢業後，北上台中到弘光與學長一起在校內的選手室訓練，這次比賽是台灣最大型業餘比賽，許多職業隊二軍上場參賽，賽制比校園賽多，對選手的體力是一大考驗，練習的時候，他刻意排滿一點，每天下午2點起練習到晚上9點半，最少打滿4場，反覆檢討練習，「每天除了吃飯、睡覺，幾乎投入在訓練裡。」

參賽學生許永宏說：「0比2逆轉勝還能勝利，心裡開心無法形容，因為是最大業餘賽事，對我來說是最有價值的冠軍」；郭秉鑫則表示，到弘光練習3個月他的技術明顯進步，對於電競心態也有改善；吳羿翰說，從高中學長打聽到弘光科大有很好的電競環境與完善的培訓制度，一畢業便選擇北上就讀，他們從參加集訓起，開始培養默契，團練過程中，由於戰術太多，讓他一度吃不消，但是他與教練、隊友討論後，慢慢消化吸收成自己的技術。 弘光科大多媒體遊戲發展與應用系，學長領軍3新生，奪下亞洲電競賽冠軍百萬獎金。記者游振昇／攝影

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