大學開學在即 1.3萬名境外生只來了87人

大專院校開學在即，至少有1.3萬名境外生準備來台。教育部長潘文忠今天表示，目前境外生共核准入境786名，其中已有87名入境，根據去年經驗，學生會分散在2、3個月陸續入境，請各校做好安心入學措施等準備。

中央流行疫情指揮中心8月20日核準境外生專案入境，將先開放1.3萬名境外生入境。包含學位生、外交部台灣獎學金、教育部華語文獎學金受獎學生，以及政府雙邊互惠及特殊等政策專案入境學位生。

教育部長潘文忠今在部務會報前接受媒體聯訪表示，截至今天為止，共核准入境786名，其中780名是學位生、6名是非學位生，已有87名入境，17名入住集中檢疫所，70名則住在防疫旅館。

潘文忠說，從去年的經驗來看，國際疫情仍非常嚴峻，可能會有航班等問題，境外生會分散在未來的2、3個月陸續入境，已要求各校預作準備，若學生無法即時來台，一定要做好線上註冊、安心就學機制。

針對家庭經濟清寒的境外生，潘文忠表示，除了每年固定提供的清寒獎學金外，教育部也透過留台校友和社會善心人士的捐款，協助僑外生在台安心就學。

另對於新南向產學專班學生，潘文忠說，各校在開辦時就有給予經費支持，很多學校採取相應作法，比如第一年減收學雜費、免收住宿費等方式回饋學生。疫情下，也希望各校提供更多緊急紓困、急難救助，包括幫境外生安排校內工讀機會，協助餐費、生活物資等。 教育部長潘文忠今於部務會報前接受媒體聯訪。圖／教育部提供

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