雙語教育元年廣聘外師 百億預算4大政策問題一次看

蔡英文總統喊出2030年雙語國家口號，行政院今年起到2024年一口氣編列100億元預算，牽動大專到小學300多萬名學生的雙語教育新制今年9月上路，可謂我國雙語教育元年。

攤開跨部會預算書，政府認為教育是達成雙語國家最重要途徑，教育部獲行政院90億元經費推動政策，包含大專校院25億元、高中以下學校65億元；今年規畫支出20億元打根基。

國發會取得10億元經費，已向行政院提報成立雙語國家發展中心整合各項政策，以加速推動高教雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習、英檢量能擴充、提升公務人員英語力、成立行政法人專責推動為六大主軸。

各教育階段落實雙語的方法稍有不同，唯一一致的是，教育部擬廣聘外師到各校，110學年起每年為中小學聘300名教師，偏鄉優先；高中端則增設50個雙語實驗班，每班聘一名專任外師；另在大專校院中選出標竿校院，由教育部協助這些學校延攬國際人才進行全英語教學。

主導雙語教育政策的教育部次長蔡清華曾強調「外師只是輔助角色」，本國教師才是主力，但多名推動雙語教育的公立學校校長都坦言「校內教師無法立即上陣，短期內得靠外師支撐。」

教育部正同步加速國內師資培育，預計每年增加1500名職前和在職雙語教師。但本報調查，去年各縣市雙語在職教師培訓班多半吸引英語教師報名，最後約兩成教師退訓、未修完課。

新竹中學校長李明昭、台南一中廖財固等主管齊聲呼籲教育部祭出配套來增加教師進修誘因，如規畫減少雙語教師基本授課鐘點，才有可能鼓勵更多教師投入其中。

學者分析，教育部灑錢為各教育階段聘外師，本國教師受訓意願反而低靡，但我國環境與歐美不同，應致力建立「台灣模式」雙語教育，才能走得遠。

台灣師範大學教務系教授林子斌曾於力推雙語教育的新加坡任教，他指出台灣與新加坡、歐美環境都不同，如今既然要推動雙語教育，應致力建置專屬台灣的教育模式，切勿大量倚賴外師、盲目移植歐美經驗，否則走不久。

台灣教育模式要靠國內教師建立，林子斌說，國內雙語教師培訓要「群聚作戰」，呼籲各校籌組備課社群，讓第一線教師共同學習成長。

國立台北教育大學兒童英語教育學系教授陳錦芬建議外籍教師入校後開英語課，教本國師生聽與說能力。許多學校打算與外師協同教物理、數學等學科，但外師不具學科專業，只能協助備課、審閱教案上的英語用詞、文法是否正確，不能上台教課，才不致讓本國老師變成教學助理，影響學習品質。

林子斌也觀察到，有些縣市規定一堂課講英語的比率要達五成，甚至七成才屬雙語教學，太過死板。雙語教育不應本末倒置，建立各校執行「課室英語」教學，也就是不犧牲學生學習學科知識的品質，用延伸活動時間帶學生說英語，才能打造長遠且健康的雙語學習環境。 牽動大專到小學300多萬名學生的雙語教育新制今年9月上路，可謂我國雙語教育元年。本報資料照片

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