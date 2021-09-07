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因應疫情 彰化師大9月13日開學日至10月3日改線上教學

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為因應疫情，國立彰化師範大學今天宣布，9月13日開學日至10月3日改為線上教學，包括大一新生在內，全部一體適用。本報資料照片
為因應疫情，國立彰化師範大學今天宣布，9月13日開學日至10月3日改為線上教學，包括大一新生在內，全部一體適用。本報資料照片

國內新冠肺炎疫情原已趨緩，卻因桃園機師確診感染Delta病毒，以及新北幼兒園爆發群聚感染事件，疫情再度緊繃。國立彰化師範大學今天宣布，9月13日開學日至10月3日改為線上教學，包括大一新生在內，全部一體適用。

彰化縣有5所公私立大學，訂9月13日開學的彰化師大，為因應疫情再度升溫，今天宣布決定依據教育部9月6日大學開學指引草案，及彰化師大因應新冠肺炎開學防疫措施會議決議，110學年度第1學期自開學日9月13日起至10月3日，採行遠距教學，並因應疫情變化，選課期程滾動式修正。

明道大學也訂9月13日開學，決定大一新生實體上課1周，讓新生適應環境，其他年級舊生改線上教學，直到9月22日全部恢復實體上課。

建國科技大學原訂9月23日開學，是否改採線上教學，校方擇期開會決定；大葉大學尚未做出決議擇期開會討論，中州科技大學9月22日開學，校方初步決議，維持實體上課。

疫情 新冠肺炎 開學日

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