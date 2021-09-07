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推展閱讀有成 宅港國小獲教育部閱讀磐石獎

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
長期推展閱讀有成，台南學甲宅港國小獲教育部閱讀磐石獎。圖／學校提供
長期推展閱讀有成，台南學甲宅港國小獲教育部閱讀磐石獎。圖／學校提供

台南市學甲宅港國小長期推動閱讀展現成果；以「薩末漁庄飄書香、宅港囝仔愛閱讀」的主題方案，參與教育部閱讀磐石計畫，近日獲得教育部110年度「閱讀磐石獎」。

宅港國小校長曾千純說，「薩末漁庄飄書香、宅港囝仔愛閱讀」，是以校訂課程「護濕地」、「慕慈恩」、「樂活漁」，從愛出發，讓身處薩末漁庄的宅港學生「愛上閱讀、巧思閱讀，創意閱讀」，且採用多元模式檢測閱讀成效，從識字量測驗、閱讀理解測驗，讓學生從閱讀中獲得知識與智慧，活用知識。

曾千純說，偏鄉孩子有太多學習不利的負面條件，學校職責就是幫助這些孩子如何逆轉勝，積極擴大爭取閱讀軟硬體資源，解決偏鄉缺乏公共閱讀資源，文化刺激不足問題，並帶動社經背景較弱的家長，逐步重視閱讀，且願意參與、陪伴。爭取經費辦理相關閱讀活動，豐富學生閱讀，引發興趣，培養良好閱讀習慣。

她指出，這項閱讀磐石計畫，將閱讀結合校訂課程，以學生熟悉在地特色主題來進行發揮，包含三個主題「濕地」、「十二婆姐」、「虱目魚」，首先會進行繪本閱讀教學，濕地有「搬厝 入厝」繪本；十二婆姐有「十二婆姐陣」繪本；虱目魚有「虱目魚的故事」繪本，引導學生認識在地環境、文化及產業，師生共創閱讀奇蹟，也因此獲得教育部頒發「閱讀磐石獎」。

長期推展閱讀有成，台南學甲宅港國小獲教育部閱讀磐石獎。圖／學校提供
長期推展閱讀有成，台南學甲宅港國小獲教育部閱讀磐石獎。圖／學校提供

濕地 教育部

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