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高中預排打疫苗周五最搶手 接種後2周體育課動態改靜態

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
各學校開始發放接種意願調查表，等候家長和學生回覆。圖／學校提供
各學校開始發放接種意願調查表，等候家長和學生回覆。圖／學校提供

北部疫情趨緊，校園疫苗接種需求急迫。高雄市教育局表示，今天已將意願調查書轉給各校，請學生交給家長填寫，各校與轄區衛生所商量排定接種日期。高中端反映，星期五最「搶手」，因為學生接種完可在家休息；接種完2周的體育課程，考量由動態調整為靜態，避免激烈運動。

教育部已說明校園BNT疫苗施打注意事項，9月8日前會提供疫苗接種相關須知及意願書給學校，9日至13日讓家長評估、學校回收意願書；14日至16日造冊，23日起進行校園集中接種。學生接種疫苗如有不良反應，可申請疫苗假，不列入缺勤紀錄，疫苗假以3天為原則，有必要可申請延長。

高雄市教育局表示，防疫會議也討論校園接種事宜，接種意願書版本今天傳到各校，進行意願調查、造冊。BNT疫苗接種是循過去流感疫苗接種模式，各高中與轄區衛生所協調接種日期。

高中端反映，依過去流感疫苗接種經驗，同意接種人數約八成，真正來打的大概七成。超過一、兩千人的大型學校，接種時間可能需要2天。現在星期五是最熱門的預排時段，因為學生接種後，星期六、日可以好好在家休息，也方便有家人照看。

高雄市小港高中校長陳建民表示，學校已發出接種意願調查表讓學生帶回去與家長商量回覆，校園接種後2周內的體育課程，已安排由動態轉為靜態活動，像如果是球類運動，就從戶外課程調整為戰術教學等，避免學生劇烈運動，多喝水休息。

流感疫苗 衛生所 高雄市

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