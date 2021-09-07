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新考驗！學生有疫苗假家長有照顧假 學校混成教學因應

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
依照教育部指引，學生可請疫苗假，家長也可請照顧假。圖／擷取畫面
依照教育部指引，學生可請疫苗假，家長也可請照顧假。圖／擷取畫面

12歲到17歲學生將在23日起施打疫苗，學生可請3天疫苗假，但有些家長還是霧煞煞，不了解一些細節，如當天學校是否有排課，若沒上課怎麼辦，以及家長可否請照顧假？台南市教育局表示，混成教學因應。

學生要施打一苗前必須要先造冊，但造冊前要先讓家長同意，因此依照教育部的施打疫苗作業時程，8日前要先把疫苗接種須知等資料提供給學校，8日13日由學校提供須知及意願書給家長，讓家長有4天考慮期；14至16日學校造冊，23日起施打。

台南市教育局表示，施打當天學校會排課，讓沒請假的學生上課，若學生因請假無法上課，老師會直播教學並錄影，讓學生可上網站補課；而家長也可請照顧假。但有校長表示，因照顧假沒有強制性，就看雇主是否同意員工請照顧假。

台南女中校長鄭文儀表示，之前已有實體課程時，學生因請防疫假無法到校上課，老師在教室另架設鏡頭，同步直播讓學生在家一起上課的經驗；加上之前已實施了近3個月的線上學習，師生都很熟習如何操作，若有學生請疫苗假，就會對有學生請假的班級，實施混成教學，學生可在家同步上課，或是事後再上網補課。

疫苗 直播 教育局

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